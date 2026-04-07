El Papa califica de "inaceptable" la amenaza de Trump a Irán de "eliminar toda su civilización": "Volvamos a las negociaciones"

El Papa León XIV durante la misa del Domingo de Ramos este domingo en la Plaza de San Pedro. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El papa León XIV calificó de "inaceptable" la amenaza de Donald Trump de eliminar toda la civilización iraní y pidió volver a las negociaciones. El pontífice instó a rechazar la guerra y abogó por la paz, invitando a los ciudadanos a manifestarse ante sus legisladores para evitar la escalada del conflicto. Durante su mensaje de Pascua, León XIV lamentó el conflicto en Oriente Medio y afirmó que Dios rechaza las oraciones de quienes inician guerras. El Papa también pidió recordar y rezar por los migrantes fallecidos en el mar, especialmente por las recientes víctimas frente a la isla de Creta.

El papa León XIV calificó este martes de "inaceptable" la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán y pidió hacer "todo lo posible" para "decir que no queremos la guerra, queremos la paz".

"Hoy, como todos sabemos, también ha habido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Y esto realmente no es aceptable. Aquí hay cuestiones ciertamente de derecho internacional, pero es mucho más una cuestión moral por el bien del pueblo, completo e íntegro", dijo el papa en declaraciones a los medios en la localidad de Castelgandolfo.

El pontífice estadounidense, que hizo estas declaraciones en italiano e inglés sin citar expresamente a Trump, invitó a "rezar, pero también hacer oír nuestra voz ante los legisladores estadounidenses, para decir que no queremos la guerra, queremos la paz".

"Quisiera invitar a todos a pensar de verdad, en el corazón, en los tantos inocentes, los tantos niños, los tantos ancianos: totalmente inocentes que también serían víctimas de esta escalada de una guerra que ha comenzado… Ya desde los primeros días decíamos: volvamos al diálogo, a las negociaciones. Intentemos resolver los problemas sin llegar a este punto", agregó.

Donald Trump amenazó este martes con terminar con "toda una civilización" antes de expirar el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, en una jornada marcada también por fuertes bombardeos y actividad diplomática.

El papa insistió en la necesidad de volver al diálogo y las negociaciones: "Intentemos resolver los problemas sin llegar a este punto. (...) Quisiera invitar a todos a rezar, pero también a buscar cómo comunicarse, quizás con los congresistas, con las autoridades, para decir que no queremos la guerra".

"¡Queremos la paz! Somos un pueblo que ama la paz. ¡Hay tanta necesidad de paz en el mundo!", exclamó León XIV.

Mensaje de Pascua

El Papa León XIV lamentó este domingo el conflicto atroz en Oriente Medio y ha añadido que Dios rechaza las oraciones de los líderes que inician guerras y tienen "las manos llenas de sangre".

"Dios no escucha las oraciones de los que hacen la guerra, sino que las rechaza, diciendo: 'Aunque muchas oraciones hagan, no las escucharé; sus manos están llenas de sangre'", dijo, citando un pasaje de la Biblia, durante la celebración del Domingo de Ramos que ha tenido lugar en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Asimismo, el pontífice incidió, ante los miles de fieles allí presentes, que en este comienzo de la Semana Santa se está "más cerca que nunca", con su oración, "de los cristianos de Oriente Medio que sufren las consecuencias de un conflicto atroz".

"No podemos olvidar a quienes hoy participan de manera real en su sufrimiento. Su prueba interpela la conciencia de todos. Elevemos nuestra súplica al Príncipe de la Paz para que sostenga a los pueblos heridos por la guerra y abra caminos concretos de reconciliación y paz", ha clamado León XIV.

El pontífice ha aprovechado su discurso para pedir "por todos los migrantes fallecidos en el mar, en particular por aquellos que han perdido la vida en los últimos días frente a las costas de la isla de Creta".

La Guardia Costera griega rescató a 26 migrantes que se hallaban en una lancha neumática a la deriva al sur de Creta, mientras se teme que otros 22 pasajeros de la barca hayan fallecido.