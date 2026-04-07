Un joven de 17 años asesina a una profesora en Rusia en una ola de ataques sin precedentes de menores de edad en colegios

Las claves nuevo Generado con IA Una profesora de 55 años fue asesinada por un alumno de 17 años en la ciudad rusa de Dobrianka, región de Perm. El ataque fue resultado de una larga disputa entre la profesora y el alumno, considerado una venganza personal. Rusia atraviesa una ola de ataques en centros educativos perpetrados por menores de edad, con un aumento significativo de incidentes en los últimos años. Las autoridades atribuyen los ataques a la influencia de la guerra y el aislamiento social de los jóvenes, y han rebajado la edad de responsabilidad penal a 14 años para delitos graves.

Una profesora de la región rusa de Perm ha muerto este martes tras ser atacada por un alumno de 17 años, que ya ha sido detenido, en el contexto de un fuerte aumento de la violencia en los centros educativos de todo el país.



"Lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos de los médicos, Olesya Baguta, profesora de lengua y literatura rusa en la Escuela Nº5 de Dobrianka, no pudo ser salvada", ha anunciado el gobernador de Perm, Dmitri Majonin, según la agencia rusa TASS.



Según los testigos, la profesora, de 55 años, y el alumno mantenían una larga disputa, y se trataba de "una venganza personal".

El incidente ocurrió a las 06:00 (hora de Moscú) en una calle de la ciudad de Dobrianka, a 53 kilómetros al norte de la ciudad de Perm, desde donde fue enviada la ambulancia.



Baguta fue ingresada en el hospital en estado crítico, mientras que el menor de edad fue detenido y acusado de homicidio.



La escuela, mientras tanto, anunció que continuarían con las clases en formato online.

Ola de ataques

Rusia vive una ola de ataques en instituciones educativas, como colegios, universidades y academias por parte de jóvenes y menores de edad.



A mediados de febrero, el Ministerio del Interior de Rusia informó de que habían frustrado 21 ataques contra centros educativos en el transcurso de 2026, una cifra igual al total de ataques frustrados en todo 2025.



Las autoridades rusas culpan de los incidentes a la inteligencia ucraniana; sin embargo, los expertos sobre Rusia llaman la atención sobre que los posibles focos de radicalización son la guerra, el creciente discurso xenófobo en el país, además del aislamiento social de las generaciones jóvenes rusas, tal y como demuestran algunos de los últimos altercados.



En noviembre pasado, Rusia rebajó la responsabilidad penal hasta los 14 años para los culpables de implicación en actividades terroristas, lo que incluye lanzar cócteles mólotov contra comisariados militares.