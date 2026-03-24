Dos detenidos en España y Alemania por espiar para Rusia: su objetivo, un alemán que suministra drones a Kiev

Las claves nuevo Generado con IA Dos personas fueron detenidas en España y Alemania acusadas de espiar para los servicios de inteligencia de Rusia. Los detenidos son una mujer rumana de 45 años arrestada en Alemania y un hombre ucraniano de 43 años capturado en Elda, Alicante. El objetivo del espionaje era un ciudadano alemán que suministraba drones y componentes a Ucrania. Ambos sospechosos recopilaron información y grabaron videos sobre el objetivo para preparar posibles operaciones de inteligencia.

Dos personas han sido detenidas en España y Alemania acusadas de realizar tareas de espionaje para los servicios de inteligencia de Rusia en unas diligencias realizadas por la Oficina Federal de Policía Criminal alemana (BKA) y la Policía española.

Según informa la Fiscalía Federal alemana que lidera la operación, una mujer rumana de 45 años fue detenida en la ciudad de Rheine, en el noroeste de Alemania, mientras que la operación en España se centró en un hombre ucraniano, de 43 años, detenido en Elda, en la provincia de Alicante.

Estos dos supuestos espías tenían como objetivo un ciudadano alemán que suministraba a Ucrania drones y otros componentes relacionados.

El ucraniano, identificado como 'Serguéi N.', fue detenido el pasado 17 de febrero por agentes españoles en cumplimiento de una orden de detención europea.

Por su parte, la mujer rumana, identificada como 'Alla S.', fue arrestada el lunes pasado en Rheine por operativos de las fuerzas especiales de la Policía del estado federado occidental de Renania del Norte-Wesfalia y de efectivos de la Oficina Regional de Investigación Criminal de Baviera, región del sur germano.

Ambos son "sospechosos de haber trabajado para un servicio de inteligencia extranjero", según la Fiscalía Federal alemana, que informó también de que las autoridades realizaron registros en los domicilios de los detenidos.

Mismo objetivo

Según la orden de detención, el ucraniano espió en Alemania por encargo de Rusia a una persona que enviaba drones y piezas para la fabricación de drones en Ucrania.

El detenido habría reunido información que encontró en Internet sobre la persona a la que espió y hecho vídeos de su lugar de trabajo, una labor tras la cual dejó Alemania para ir a España.

En suelo alemán, a partir de marzo de este mes, le sustituyó la ciudadana rumana, quien habría continuado el trabajo de espionaje de la persona a la que siguió el ucraniano.

"Se dirigió a la dirección de empadronamiento de la persona y grabó el lugar con su teléfono móvil. Se sospecha que estas actividades de espionaje tenían como objetivo preparar nuevas operaciones de los servicios de inteligencia contra la persona", según el comunicado de la fiscalía.

El miércoles 'Alla S.' pasará a disposición judicial de los magistrados del Tribunal Supremo, que decidirán si estará en prisión preventiva.

Las autoridades responsables de la investigación, entre las que se encuentra la Oficina para la Protección de la Constitución, nombre que reciben en Alemania los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior, aguardan al traslado del ucraniano para ponerlo a disposición judicial.