Meloni reconoce su derrota en el referéndum para reformar la Justicia: "Es una oportunidad perdida para modernizar Italia"

Las claves nuevo Generado con IA El referéndum sobre la reforma judicial impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni fue rechazado por el 54,77% de los votantes. Meloni reconoció públicamente la derrota y aseguró respetar la decisión de los italianos, calificando el resultado como una oportunidad perdida para modernizar Italia. La reforma buscaba separar las carreras de jueces y fiscales, dividir el Consejo Superior de la Magistratura y crear una nueva Alta Corte disciplinar. El referéndum ha sido interpretado como un plebiscito sobre el gobierno de coalición, recordando precedentes como el de Matteo Renzi en 2016.

Hoy es un mal día para Giorgia Meloni. Según los primeros resultados, la reforma judicial impulsada por su Gobierno y sometida este lunes a referéndum ha sido rechazada por más de la mitad de los electores.

En concreto, según la última proyección, que contabiliza más de un tercio de los votos escrutados, alrededor del 54,77% de la población ha votado 'no' a las reformas propuestas por Meloni, por encima del 'sí', que se situa en el 46,1%.

En un vídeo publicado en X, la propia Meloni ha reconocido ya la derrota y ha asegurado que "respeta plenamente" la decisión expresada por los votantes italianos en las urnas.

Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione.

Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l’Italia. pic.twitter.com/KCBf19hO8d — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 23, 2026

No obstante, la primera ministra italiana ha señalado que se trata de "una oportunidad perdida para modernizar Italia", ya que, a su juicio, la reforma era una pieza clave para actualizar el funcionamiento del sistema de justicia y hacerlo más eficiente y competitivo.

Para Meloni, esta reforma era el gran proyecto de su legislatura, tras años sosteniendo que el sistema judicial está politizado y sesgado hacia la izquierda. Aunque los cambios constitucionales fueron aprobados por el Parlamento el pasado octubre, han necesitado ser ratificados mediante consulta popular al no alcanzar los dos tercios de los votos requeridos.

En términos prácticos, la nueva ley separa las carreras de jueces y fiscales, actualmente englobadas en Italia bajo la denominación de "magistrados", que pueden pasar de un cargo a otro en determinadas circunstancias, algo que resulta prácticamente insólito a nivel europeo.

Por otro lado divide en dos el Consejo Superior de la Magistratura, el órgano de autogobierno del poder judicial, y establece el sorteo como método de elección de sus miembros, además de crear una nueva Alta Corte disciplinar para la judicatura, de acuerdo Efe.

En realidad, al cierre de las urnas a las 15:00 hora local, los sondeos a pie de urna tras dos días de votación, ya anticipaban el rechazo.

Muchos consideran que el referéndum es, en realidad, un plebiscito sobre el Gobierno de coalición italiano, especialmente por el precedente de Matteo Renzi. En 2016, el entonces primer ministro presentó su dimisión antes incluso de que finalizara el recuento de su referéndum para reformar hasta 47 artículos de la Constitución.

La mayoría del electorado (cerca del 60%, un rechazo mayor que el encajado este lunes por la propia Meloni) entendió su plebiscito, que buscaba otorgar más poder al Gobierno a través de una reforma de la ley electoral que penalizaba a los partidos pequeños y arrebatando al Senado su poder de bloqueo, como una maniobra para perpetuarse en el poder.