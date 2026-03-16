Joani y David, el matrimonio laborista sospechoso de espiar para China que abre un nuevo frente político para Starmer

El caso se suma a otros desafíos políticos para el primer ministro Keir Starmer, en medio de tensiones con China y críticas por una nueva 'superembajada' china en Londres.

David Taylor, exasesor y empresario vinculado al laborismo, fue puesto en libertad bajo fianza y niega cualquier relación ilegal según declaraciones de su esposa.

La operación policial incluyó arrestos en Londres y dos localidades galesas; las autoridades británicas consideran a China como la potencia implicada.

La parlamentaria laborista Joani Reid aceptó su suspensión tras el arresto de su marido, David Taylor, sospechoso de espiar para China.

La parlamentaria británica Joani Reid (Glasgow, 1986) ya no forma parte del grupo laborista. Aceptó la suspensión y pasó al grupo mixto pocas horas después de que la Policía dejara en libertad bajo fianza a su marido, sospechoso de espiar para China.

"Después de hablar con el portavoz de mi grupo, acepto la suspensión voluntaria", declaró. "No ocuparé mi escaño con los laboristas hasta que terminen las investigaciones", añadió. "Cooperaré en cualquier cuestión o preocupación que tenga mi partido", concluyó.

Los problemas se le acumulan al primer ministro británico, Keir Starmer. Las noticias del arresto por la Unidad Antiterrorista de la Policía de tres hombres bajo sospecha de colaborar con un servicio de inteligencia extranjero llegaron cuando aún no se habían acallado los ecos de las críticas de la oposición por su viaje a China de finales de enero.

La operación se coordinó en Londres y en dos localidades galesas. En un primer momento, la identidad de los arrestados no se hizo pública. El mismo día por la tarde, la parlamentaria declaró que uno de los detenidos era su marido, David Taylor, de 39 años. El ministro de Seguridad confirmó que China era la potencia implicada.

"Nunca he visto nada que me hiciera sospechar que mi marido hubiera quebrantado ninguna ley", declaró Reid a los medios tras conocerse el arresto. "No formo parte de los negocios de mi marido", añadió. "Ni yo ni mis hijos somos parte de esta investigación y los medios no deberían tratarnos como si lo fuéramos. Espero, por encima de todo, que respeten la privacidad de mi familia", concluyó.

Reid destacó que nunca había viajado a China, que nunca había hablado en la Cámara sobre China o sobre asuntos relacionados con este país. "Hasta donde yo sé, nunca he tenido relación con funcionarios del Gobierno chino y tampoco he tratado sobre asuntos relacionados con sus intereses en nuestro país", detalló.

Se identificó como socialdemócrata que cree en la libertad de expresión y aseguró que no sentía ninguna "admiración por la dictadura del Partido Comunista chino. No estoy siendo investigada por la policía. No se ha hecho ninguna acusación contra mí y no he hecho nada malo".

"Quiero a mi país. No quiero que las circunstancias en las que nos encontramos mi familia y yo sean una distracción para este gobierno", mencionó en referencia a las especulaciones y rumores surgidos. "Ha sido la peor semana de mi vida", confesó.

Director de Asia House

David Taylor fue asesor especial de Peter Hain, parlamentario laborista que ocupó la Secretaría de Estado para Gales. En septiembre de 2021 fundó la consultora Earthcott Limited, dedicada a la acción lobista y la comunicación.

En el cierre contable de 2022, la sociedad gestionaba unos activos fijos por valor de 46.768 libras esterlinas. Solo un año después, el valor ascendía a 724.386 libras. Las cifras de caja y saldos acreedores ascendían a 73.396 y 1.062.132 libras respectivamente.

Fragmento del documento de presentación de cuentas de la consultora de David Taylor. EE. Fuente: Gobierno del Reino Unido.

La empresa de la que Taylor es propietario al 100% estaba vinculada al SME4Labour, un grupo de presión vinculado al Partido Laborista. Su objetivo declarado es servir de foro para que las pymes británicas colaboren con los laboristas y contribuyan a dar forma a su política económica.

En septiembre de 2024, fue nombrado director de programas de Asia House, un think tank londinense que actúa como puente estratégico entre Asia, Oriente Medio y Europa. Según la descripción publicada por la propia organización, "A través de su selecta red de contactos, conecta a líderes empresariales con altos responsables políticos".

La reacción china

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning declaró este jueves en rueda de prensa que se está "exagerando" la llamada amenaza de espionaje chino. Pekín "se opone a los intentos de difamar a China mediante ese tipo de narrativas". Advierte contra la "polarización" o el "sensacionalismo" en temas que carecen de impacto.

Estas manifestaciones se producen como consecuencia de las declaraciones hechas por el ministro de Seguridad británico, Danis Jarvis, ante la Cámara de los Comunes. "Si logramos pruebas que demuestren el intento por parte de China de interferir en asuntos soberanos de nuestro país, impondremos duras consecuencias y exigiremos responsabilidades a todos los individuos implicados", anunció.

Otro problema para Starmer

La lista de frentes abiertos para el primer ministro es larga: la destitución del embajador en Estados Unidos, Peter Mandelson, por su implicación en el 'caso Epstein'; la renuncia de su jefe de gabinete, Morgan McSweeney, y los posteriores ajustes por el mismo asunto; o el ascenso del populista Nigel Farage en las encuestas.

Pero también el ataque con un dron sobre la base británica de Akrotiri en Chipre y el enfrentamiento con Trump por no autorizar el uso de los emplazamientos del Reino Unido en el archipiélago Diego García para atacar Irán.

El primer ministro británico, Keir Starmer, en Shangáis durante su visita a China. Reuters.

El asunto del posible espionaje de China surge en medio de una fuerte polémica por la visita que hizo Starmer a Pekín a finales de enero pasado. El mandatario británico la presentó como el final de una 'era de hielo' de las relaciones entre ambos países.

Se reunió con el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang para proponer una "asociación estratégica a largo plazo". Londres planteó el viaje como un ejercicio de "pragmatismo" en un momento en el que las relaciones con el aliado norteamericano se distanciaban.

Pocos días antes, y en paralelo al giro hacia Pekín, el Gobierno dio luz verde al proyecto de una 'superembajada' china en el complejo Royal Mint Court, en pleno centro londinense.

La oposición denunció el altísimo riesgo de que el nuevo emplazamiento se convirtiera en un nido de espías. Priti Patel, portavoz conservadora de Exteriores, calificó la decisión como una "vergonzosa rendición" y acusó a Keir Starmer de "vender la seguridad nacional del Reino Unido al Partido Comunista Chino".