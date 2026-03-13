La UE carga contra Trump por relajar las sanciones al petróleo ruso: "Aumenta los recursos de Moscú para la guerra"

El canciller Friedrich Merz insiste en que la UE no permitirá que Moscú ponga a prueba a la OTAN ni aproveche la situación para debilitar a Ucrania.

Según Costa, Rusia es la principal beneficiada de la medida, ya que obtiene más recursos para financiar su guerra contra Ucrania y aprovecha el desvío de atención hacia el conflicto en Oriente Medio.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, advierte que la decisión de Trump supone un riesgo para la seguridad europea y debilita la presión internacional sobre Rusia.

La Unión Europea critica a Donald Trump por levantar temporalmente las sanciones al petróleo ruso, señalando que esta medida fortalece económicamente a Moscú.

"Nos parece que es un error", asegura el canciller Friedrich Merz. La Unión Europea ha cargado este viernes contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por haber levantado temporalmente las sanciones al petróleo ruso en un intento de estabilizar los mercados energéticos mundiales, sacudidos por la guerra de Irán.

La maniobra de Trump aumenta los recursos del Kremlin para su guerra de agresión contra Ucrania y supone un atentado directo contra la seguridad europea, según ha denunciado el presidente del Consejo Europeo, el socialista portugués António Costa.

"La decisión unilateral de Estados Unidos de levantar las sanciones a las exportaciones de petróleo ruso es muy preocupante, ya que afecta a la seguridad europea", ha escrito Costa en su cuenta de la red social X.

"Aumentar la presión económica sobre Rusia es clave para que acepte negociar seriamente una paz justa y duradera. Debilitar las sanciones incrementa los recursos de Rusia para continuar su guerra de agresión contra Ucrania", ha criticado el presidente del Consejo Europeo.

"Queremos asegurarnos de que Rusia no aproveche la guerra en Irán para debilitar a Ucrania", ha coincidido Merz en una rueda de prensa este viernes durante una visita a Noruega. "Tampoco permitiremos que Moscú ponga a prueba a la OTAN en su flanco oriental ni aquí, en el norte", ha agregado.

Rusia es hasta ahora "la única ganadora" de la guerra desatada por Trump y Benjamin Netanyahu contra Irán, según ha denunciado Costa.

Eso es así porque el Kremlin "obtiene nuevos recursos para financiar su guerra contra Ucrania a medida que suben los precios de la energía" y "se beneficia del desvío de capacidades militares que, de otro modo, podrían haberse enviado para apoyar a Ucrania".

Además, Putin "aprovecha la menor atención al frente ucraniano" -mientras el conflicto en Oriente Medio pasa a ocupar el centro de la escena"- para seguir avanzando en sus objetivos.