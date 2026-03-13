Muere un soldado francés tras un ataque a una base en norte de Irak: Macron afirma que la guerra "no puede justificarlo"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, celebra una reunión del consejo de defensa nacional en el Palacio del Elíseo, en París. Reuters

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este viernes la muerte de un militar francés como consecuencia de un ataque "inaceptable" en una base francesa en el Kurdistán iraquí, concretamente en Erbil -norte de Irak-, donde las fuerzas francesas participan en la lucha contra el terrorismo desde 2015. Otros cinco soldados han resultado heridos en esta agresión.

"El suboficial Arnaud Frion, del 7.º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces, murió por Francia durante un ataque en la región iraquí de Erbil. Varios de nuestros soldados resultaron heridos. Francia los acompaña", ha escrito el presidente galo en sus redes sociales.

"Este ataque contra nuestras fuerzas que participan en la lucha contra Dáesh desde 2015 es inaceptable. Su presencia en Irak se enmarca estrictamente en la lucha contra el terrorismo. La guerra en Irán no justifica tales ataques", continúa este mensaje.

L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak.



À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation.



El jefe del Estado francés expresó "todo el cariño y la solidaridad de la Nación" a su familia y sus "hermanos de armas".

Horas, el Estado Mayor francés había informado a los medios locales que en el ataque con drones en la base de Erbil habían resultado heridos seis soldados franceses que participaban en labores de formación en la lucha contra el terrorismo.

La televisión LCI indicabab que los soldados franceses estaban en una base militar donde formaban a fuerzas kurdas de Irak en la lucha contra el terrorismo y que en la misma había efectivos de otras nacionalidades, como italianos.

Dos drones atacaron la base

El ataque involucró dos drones y tuvo lugar en una base ubicada en Mala Qara -a unos cuarenta kilómetros al suroeste de Erbil, la capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí- , según informan medios franceses como Le Parisien citando al gobiernador de Erbil.

Tal y como informa el medio de comunicación kurdo Rudaw, el ataque fue reivindicado por las milicias proiraníes, el grupo Ashab Al-Kahf, que promete atacar "todos los intereses franceses en Irak y la región" por el despliegue del portaaviones 'Charles de Gaulle' en Oriente Medio.

Este ataque se produjo poco después de otro ataque con drones que impactó una base italiana en Erbil, dentro de un complejo militar que albergaba a otros contingentes extranjeros, sin causar heridos.

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, la región autónoma del Kurdistán iraquí y Erbil han sufrido numerosos ataques atribuidos a facciones proiraníes, la mayoría de los cuales han sido neutralizados por las defensas aéreas.

En las proximidades de la base de Mala Qara, situada entre Erbil y Mosul, hay milicas chiitas favorables a Irán, que hay habían generado alguna escaramuza en los últimos días.