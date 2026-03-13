La Cámara de los Lores británica expulsará a los 92 miembros que obtuvieron el escaño por herencia

Tras la sanción real del rey Carlos III, solo los lores vitalicios y otros miembros designados podrán mantener sus escaños en la Cámara de los Lores.

El Gobierno laborista de Keir Starmer quiere también imponer límites de edad y participación en debates como parte de una reforma más amplia.

Esta medida pone fin a siglos de privilegio hereditario en la cámara alta y culmina un proceso de democratización iniciado en 1999.

La Cámara de los Lores británica expulsará a los 92 miembros que ocupan escaños por herencia tras la aprobación de un nuevo proyecto de ley.

Este martes, la Cámara de los Lores británica ha aprobado la versión final del proyecto de ley que expulsará a los últimos 92 representantes que recibían el título por vía hereditaria. Acaba así un largo proceso de democratización que se inició en 1999, bajo el Gobierno laborista de Tony Blair, cuando se eliminaron más de 600 pares.

El actual primer ministro, Keir Starmer, prometió en su campaña a las elecciones de julio de 2024 emprender una reforma por fases de la Cámara de los Lores. Además de eliminar los puestos recibidos en herencia, Starmer quiere imponer límites de edad y exigencias de participación en los debates.

Esta medida supondrá que docenas de aristócratas británicos abandonen sus escaños después de siglos de presencia de sus antecesores en las decisiones de la vida política del Reino Unido. Los propios lores respaldaron el texto después de que el Gobierno laborista ofreciera al Partido Conservador rival una quincena de escaños vitalicios para compensar la pérdida de representantes.

Nick Thomas-Symonds, ministro de la Oficina del Gabinete del Gobierno de Starmer, declaró que esta norma pone punto final a un "principio arcaico y antidemocrático". Acaban así siete siglos de privilegio político de la aristocracia.

"Nuestro parlamento debería ser un lugar en el que se reconoce siempre el mérito y el talento", aseguró. "No el sitio donde se reúne una colección de títulos nobiliarios que se remontan a siglos de historia y que mantiene su poder por encima de la voluntad de los ciudadanos", añadió.

La representante gubernamental en la cámara alta, la baronesa Angela Smith, subrayó que esta es una ley "histórica". Aclaró que el objetivo no es juzgar la contribución individual, sino modernizar una cámara criticada por mantener miembros que recibían el título por herencia.

El trámite de la ley

Una vez aprobado el texto definitivo, la ley debe someterse a la sanción real. Este trámite se producirá en las próximas semanas y a partir de la firma por Carlos III, los lores hereditarios que no hayan sido convertidos en vitalicios perderán su derecho a sentarse y votar en la Cámara.

Se ha previsto un acto solemne de clausura de las sesiones para más adelante en la primavera. El acontecimiento deberá celebrarse antes del discurso real, programado para mediados de mayo, una semana después de las elecciones locales y autonómicas.

El Parlamento británico

La acción legislativa corresponde a la Cámara de los Comunes, constituida por 650 diputados elegidos democráticamente. Ellos aprueban las leyes, cuyos textos se envían a la Cámara de los Lores para su revisión. Esta puede proponer enmiendas o devolverlos a la cámara baja y dificultar así su trámite parlamentario.

La cámara alta incluye más de 800 miembros elegidos por los partidos, entre ellos 26 obispos de la Iglesia de Inglaterra y los 92 hereditarios que la abandonarán próximamente. Juega un papel importante en el sistema democrático británico, como contrapeso a las decisiones de los legisladores.