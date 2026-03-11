Von der Leyen mantiene su apoyo al cambio de régimen en Irán pero reivindica ahora el orden mundial tras las críticas

El discurso de Von der Leyen genera críticas en Europa, especialmente por parte del Gobierno español y líderes comunitarios, que abogan por la paz.

Von der Leyen destaca los crímenes del régimen iraní, incluyendo represión, asesinatos y apoyo al terrorismo y a la guerra en Ucrania.

La presidenta de la Comisión Europea subraya que la UE debe defender siempre el derecho internacional y el orden mundial basado en reglas.

Ursula von der Leyen reafirma su apoyo al cambio de régimen en Irán y denuncia la represión del gobierno iraní.

Tras la avalancha de críticas por su discurso del lunes en el que daba por muerto el orden mundial basado en reglas, Ursula von der Leyen, corrige el tiro, pero solo a medias.

En un discurso ante el pleno de la Eurocámara, la presidenta de la Comisión ha vuelto a defender este miércoles el cambio de régimen en Irán tras el ataque de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, pero ha reivindicado ahora con más claridad que la UE debe siempre defender el derecho internacional.

Von der Leyen ha arrancado su discurso poniendo el acento en la brutalidad del régimen de los ayatolás y destacando que la guerra iniciada por EEUU e Israel abre una oportunidad para la democratización de Irán.

"Durante décadas, el ayatolá Alí Jamenei gobernó mediante la represión, la violencia y el miedo. Bajo su mandato, los iraníes vivieron bajo un sistema que silenciaba la disidencia y aplastaba las libertades básicas", ha destacado la presidenta.

"A principios de este año, cientos de miles de jóvenes iraníes salieron a las calles para exigir un futuro mejor. Se encontraron con una represión brutal. Más de 17.000 fueron asesinados mientras el régimen se aferraba al poder", insiste Von der Leyen.

"Pero los crímenes de este régimen se remontan a décadas atrás. Encarceló y torturó a sus propios ciudadanos. Patrocinó el terrorismo en toda la región e incluso en suelo europeo. Y proporcionó un apoyo crucial a la brutal guerra de Rusia contra Ucrania", ha detallado.

"No se deberían derramar lágrimas por un régimen así. Muchos iraníes han celebrado la caída de Jamenei. Esperan que este momento pueda abrir un camino hacia un Irán libre. Eso es lo que el pueblo iraní merece: libertad, dignidad y el derecho a decidir su propio futuro", sostiene la alemana.

Al mismo tiempo, Von der Leyen ha precisado ahora que el hecho de adoptar una posición pragmática respecto a la guerra de Irán no significa que la UE deba renunciar a seguir defendiendo un orden mundial multilateral basado en reglas.

"Ver el mundo tal como es no disminuye en modo alguno nuestra determinación de luchar por el mundo que queremos".

"La Unión Europea fue fundada como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable con la búsqueda de la paz, con los principios de la Organización de las Naciones Unidas y con el derecho internacional es hoy tan central como lo era en nuestra creación. Y siempre defenderemos estos principios", sostiene la alemana.

Von der Leyen se ha visto obligada a rectificar tras la enorme controversia generada por su discurso del lunes. "Europa ya no puede ser la guardiana del antiguo orden mundial, de un mundo que ya se ha ido y que no volverá", alegó entonces la presidenta.

Tanto su número dos, Teresa Ribera, como el presidente del Consejo Europeo, el socialista portugués António Costa, se desmarcaron inmediatamente de sus palabras. "La libertad y los derechos humanos no pueden alcanzarse mediante bombas", le replicó Costa.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido uno de los más críticos con Von der Leyen. A través de la ministra portavoz, Elma Saiz, y el de Exteriores, José Manuel Albares, el Ejecutivo español ha respondido a la presidenta invocando reiteradamente el eslogan del No a la guerra. Según han dicho "uno tiene que optar entre la paz y la guerra".