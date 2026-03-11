Al menos seis muertos tras incendiarse un autobús postal en Suiza: la investigación apunta a un "acto deliberado"

Las claves nuevo Generado con IA Al menos seis personas han muerto y cinco han resultado heridas tras incendiarse un autobús postal en Chiètres, cantón de Friburgo, Suiza. La policía investiga el suceso como un posible "acto deliberado" cometido por una persona que podría estar dentro del autobús. Tres de los heridos están hospitalizados en estado crítico y uno de los heridos es un socorrista. El presidente suizo, Guy Parmelin, expresó su conmoción y tristeza por la tragedia ocurrida en este icónico medio de transporte suizo.

Al menos seis personas han muerto y otras cinco han resultado heridas tras incendiarse un autobús que ha quedado totalmente calcinado. Se trata de un autobús postal que circulaba por la localidad de Chiètres, en el cantón suizo de Friburgo, según informó la policía local en una breve conferencia de prensa.



A media noche, los efectivos de emergencia continuaban en el lugar de los hechos y señalaban que podría haber más víctimas mortales. Uno de los heridos es una persona que acudió a socorrer a los heridos: tres de ellos se encuentran hospitalizados en estado crítico mientras que el resto fue atendido en el lugar del accidente.



Aunque las causas aún son desconocidas, las fuerzas del orden señalan que hay indicios de que haya sido un "acto deliberado" por parte de una persona que podría estar dentro del autobús. La Fiscalía de Friburgo se ha hecho cargo de la investigación.

Imágenes publicadas en redes sociales por vecinos muestran cómo las llamas envolvieron completamente el vehículo de transporte público.



Los autobuses postales suizos -reconocido por su color amarillo, su puntualidad y su bocina de tres tonos (utilizada para avisar en las curvas cerrada)- son un servicio de transporte icónico en este país, que conecta localidades rurales y de montaña, muchas veces remotas, e inicialmente se crearon para repartir el correo, de ahí su nombre

El presidente suizo, Guy Parmelin, comentó sobre la tragedia en Kerzers: "Me conmociona y me entristece que, una vez más, personas hayan perdido la vida en Suiza en un grave incendio", escribió en X