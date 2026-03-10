El jefe del Consejo Europeo se desmarca de Von der Leyen: "Nos interesa garantizar que el mundo se base en normas"

Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión, también critica el discurso de Von der Leyen y subraya la importancia del respeto a la legalidad internacional.

El socialista portugués advierte que el conflicto en Oriente Próximo beneficia a Rusia y resta atención al apoyo europeo a Ucrania.

Costa rechaza la idea de que la UE abandone su papel de defensora del orden internacional y critica que la libertad y los derechos humanos no pueden alcanzarse mediante bombas.

António Costa, presidente del Consejo Europeo, se desmarca de Ursula von der Leyen defendiendo la necesidad de mantener un orden mundial basado en normas y cooperación.

Un día después de que Ursula von der Leyen diera por muerto el orden internacional basado en reglas, el presidente del Consejo Europeo, el socialista portugués António Costa -estrecho aliado de Pedro Sánchez en Bruselas- ha marcado distancias con las polémicas palabras de la presidenta de la Comisión. Y lo ha hecho en el mismo escenario: la conferencia anual de embajadores de la UE.

Mientras Von der Leyen sostiene que Bruselas "ya no puede ser la guardiana del antiguo orden mundial", Costa le ha replicado este martes que a la Unión Europea "le interesa garantizar que el mundo siga basándose en normas y en la cooperación".

El presidente del Consejo Europeo también discrepa de la jefa de la Comisión en su valoración sobre el ataque de Donald Trump y Benjamin Netanyahu contra Irán. Si Von der Leyen restaba importancia al debate sobre la legalidad de la guerra y pone el foco en la caída del régimen de los ayatolás, Costa le ha respondido que "la libertad y los derechos humanos no pueden alcanzarse mediante bombas".

El choque ya abierto y en público entre los dos máximos dirigentes de la Unión Europea es una nueva prueba de las profundas divisiones internas del bloque sobre Oriente Próximo y sobre cómo tratar con Donald Trump. Un desorden que ha dejado a los europeos sin ninguna influencia en la guerra de Irán.

"Debemos llevar a cabo una política exterior multidimensional, participando activamente con la comunidad internacional para defender los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional", ha defendido António Costa ante los embajadores de la UE.

"Nos interesa garantizar que el mundo siga basándose en normas y en la cooperación. Nos interesa evitar una mayor fragmentación del mundo (...) Es esencial para la seguridad y la prosperidad de Europa", ha insistido el presidente del Consejo Europeo, que en ningún momento ha nombrado directamente a Von der Leyen ni tampoco a Trump.

Sobre la situación en Oriente Próximo, el socialista portugués ha asegurado que "la UE está con el sufrido pueblo de Irán".

"Apoyamos su derecho a vivir en paz y a decidir su propio futuro. Creemos que sus derechos humanos y libertades deben respetarse plenamente. Pero la libertad y los derechos humanos no pueden alcanzarse mediante bombas. Solo el derecho internacional los protege", ha alegado Costa.

"Debemos evitar una mayor escalada. Ese camino amenaza a Oriente Próximo, a Europa y al resto del mundo. Las consecuencias son graves, también en el terreno económico, como demuestra el bloqueo del estrecho de Ormuz. Hasta ahora, sólo hay un ganador en esta guerra: Rusia".

El Kremlin está obteniendo nuevos recursos para financiar su guerra contra Ucrania a medida que suben los precios de la energía; se beneficia del desvío de capacidades militares que de otro modo podrían haberse enviado en apoyo de Ucrania y se aprovecha de la menor atención al frente ucraniano mientras el conflicto en Oriente Próximo acapara el protagonismo, ha denunciado Costa.

Teresa Ribera se distancia de su jefa

También la vicepresidenta primera de la Comisión, Teresa Ribera, que formó parte durante seis años de los Gobiernos de Pedro Sánchez, ha criticado este martes el controvertido discurso de su jefa sobre la guerra de Irán y el fin del orden internacional.

"No me pareció acertada la forma en la que se expresó", ha dicho Ribera en una entrevista en el programa Más de uno de Onda Cero.

A juicio de la española, "el respeto a la legalidad internacional es una premisa fundamental". "A los abusones se les hace frente buscando una coalición", ha afirmado, defendiendo que la comunidad internacional debe reaccionar de forma coordinada ante las vulneraciones del derecho internacional. "Si hay otro gran abusón, la pregunta es: ¿por qué unos sí y otros no?", ha añadido.