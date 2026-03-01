Francia, Alemania y Reino Unido se suman a la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán tras la falta de acuerdo en la UE

Los líderes de Reino Unido, Alemania y Francia en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Francia, Alemania y Reino Unido se han unido a la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán. Los tres países europeos han emitido un comunicado conjunto apoyando acciones para defender sus intereses y los de sus aliados en la región. La determinación de estos países incluye destruir la capacidad de Irán para lanzar misiles y drones.

Francia, Reino Unido y Alemania se suman a la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán. Así lo han confirmado en un comunicado conjunto en el que aseguran que darán "todos los pasos necesarios" para defender sus intereses y los de sus aliados en la región.

Esa determinación incluye "destruir la capacidad de Irán para lanzar misiles y drones".

