Detenido en Alemania el presunto asesino del expolítico ucraniano Andréi Portnov, tiroteado en Pozuelo en 2025

La Policía Forense retirando el cadáver del político y abogado ucraniano Andrei Portnov el pasado 21 de mayo tras ser tiroteado en la puerta del Colegio Americano de Pozuelo. Nacho Doce Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El presunto asesino de Andréi Portnov, exasesor ucraniano de Yanukovich, ha sido detenido en Heinsberg, Alemania. Portnov fue tiroteado en mayo de 2025 a las puertas de un colegio en Pozuelo de Alarcón, Madrid. La Policía Nacional y la BKA alemana colaboraron en la detención tras emitir una Orden Europea de Detención e Investigación. El juzgado de Pozuelo lleva las diligencias del caso, que permanecen bajo secreto de sumario.

El presunto autor del asesinato de Andréi Portnov, exasesor del expresidente ucraniano Víktor Yanukovich, tiroteado a las puertas de un colegio en Pozuelo de Alarcón (Madrid) en mayo de 2025 ha sido detenido en localidad alemana de Heinsberg, según ha informado la Policía Nacional.

Hasta la ciudad germana donde se ha producido el arresto se han desplazado agentes del Grupo 5 de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que han contado con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales de la BKA alemana.

Las investigaciones realizadas hasta el momento apuntan a que el arrestado sería la persona que efectuó los disparos a las puertas del centro educativo. Las actuaciones judiciales son llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón, en Diligencias Previas declaradas secretas.

Se ha emitido una Orden Europea de Detención y otra Orden Europea de Investigación para proceder al registro del domicilio del detenido. Las investigaciones continúan abiertas para el total esclarecimiento del hecho.

