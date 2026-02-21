Lyon se blinda ante la presencia de grupos extremistas en el multitudinario homenaje al joven activista fallecido

Las autoridades, incluido el presidente Macron, han pedido calma y han desplegado un fuerte dispositivo policial para evitar violencia.

Once personas de extrema izquierda han sido detenidas por el crimen, mientras crece la tensión entre grupos radicales en Francia.

La manifestación reunió a grupos de extrema derecha y estuvo marcada por consignas como "Antifa asesinos" y "LFI cómplices".

Unas 3.000 personas participaron en Lyon en un homenaje al joven activista de extrema derecha Quentin Deranque, fallecido tras una paliza.

La muerte de este joven a manos de los antifaz ha generado un terremoto político y social en Francia que ha agitado a los grupos extremistas de izquierda y derecha del país.

En la marcha se han podido escuchar consignas como "Antifa asesinos" y "LFI cómplices", según informa Le Monde.

De momento, hay once personas de extrema izquierda detenidas por este crimen. Seis de ellas en detención preventiva, mientras los investigadores están tratando de identificar al resto de participantes en la mortal paliza.

Por eso, esta convocatoria ha obligado al presidente de la República, Emmanuel Macron, a pedir que "se mantenga la calma" durante esta manifestación por el joven.

Algo que también ha mantenido el alcalde de Lyon, Grégory Doucet, ante su temor de la participación de extremistas en el acto: "No quiero que Lyon sea la capital de la extrema derecha", ha sentenciado.

Organizaciones de extrema derecha

Esta manifestación en la que se rinde homenaje al joven Quentin se ha difundido principalmente a través de las redes sociales.

Una convocatoria a la que se han sumado grupos de extrema derecha como son los Allobroges Bourgoin, Héritage de Lyon, Audace Lyon, Action Française y Némesis. Este último es el grupo al que, supuestamente, pertenecía Quentin, y del que se encargaba de la seguridad el día en que falleció.

Además, las activistas de Némesis han participado en primera línea de la manifestación con flores y varias imágenes del joven.

Rechazo de los partidos políticos

Los principales líderes de la extrema derecha francesa y la extrema izquierda han pretendido persuadir a sus bases para que no acudan a la manifestación ante el riesgo de que haya una gran violencia.

La formación de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, ha pedido a sus militantes que no acudan a esta convocatoria. "Les pedimos, salvo en situaciones locales muy específicas y estrictamente controladas, no asistir a estas reuniones ni asociarlas con Agrupación Nacional", escribía el viernes el líder de la formación, Jordan Bardella.

Lo mismo ha ocurrido con el portavoz de la izquierda radical, La Francia Insumisa (LFI), Manuel Bompard, que ha pedido directamente que se suspenda la convocatoria.

Bompard ha elevado el tono y ha alertado de que "más de mil neonazis de toda Europa están previstos con una voluntad de venganza mortífera, algo que representa una amenaza para los habitantes".

Dispositivo policial en Lyon ante el homenaje al joven activista, Quentin Deranque. Reuters

Sin embargo, estos deseos de Bompard no se han cumplido porque el ministro de Interior, Laurent Núñez, la ha mantenido por respeto a la libertad de expresión, aunque ha desplegado un gran dispositivo policial ante la posible escalada de violencia en el acto.

"Los extremos deben hacer limpieza"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha remarcado que "los partidos extremos deben hacer limpieza".

Macron ha dejado claro que "en Francia no hay lugar para movimientos violentos" y ha expresado, así, su rechazo profundo a aquellos que lo legitimen.

Para el mandatario es primordial "la responsabilidad de las formaciones políticas", en un momento convulso y delicado para la República.

Por eso, ha hecho un llamamiento "a la decencia y a la calma" para evitar que haya "una escalada de violencia".