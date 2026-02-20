El Parlamento luso levanta la inmunidad al líder del partido de extrema derecha Chega por una denuncia por difamación

André Ventura fue denunciado por un exdiputado del PSD tras acusarle en una entrevista televisiva de estar involucrado en una trama de corrupción.

Las claves nuevo Generado con IA El Parlamento de Portugal ha levantado por unanimidad la inmunidad parlamentaria al líder del partido de extrema derecha Chega, André Ventura. Ventura enfrenta una denuncia por difamación presentada por el exdiputado del Partido Social Demócrata, Joaquim Pinto Moreira. La denuncia se debe a declaraciones de Ventura en una entrevista televisiva, donde acusó a Pinto Moreira de estar involucrado en corrupción.

El Parlamento de Portugal decidió este viernes por unanimidad levantar la inmunidad al presidente del partido de extrema derecha Chega, André Ventura, por una denuncia contra él por difamación.

El denunciante es el exdiputado del gobernante Partido Social Demócrata (PSD) Joaquim Pinto Moreira, quien presentó una demanda contra Ventura por una entrevista televisiva donde afirmó que el político de centroderecha estaba involucrado en un entramado de corrupción.

