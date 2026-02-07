El declive de Marine Le Pen: el 69% de los simpatizantes de su partido consideran que Bardella es mejor candidato al Elíseo

Marine Le Pen, durante la audiencia de su juicio en apelación por desviar fondos del Parlamento Europeo. Benoit Tessier Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El 69% de los simpatizantes de Agrupamiento Nacional prefieren a Jordan Bardella como candidato al Elíseo frente a Marine Le Pen, según una encuesta de Odoxa. Bardella destaca por su juventud, imagen limpia y mayor aceptación incluso entre votantes conservadores y parte de Los Republicanos, superando a Le Pen en popularidad. La condena e inhabilitación de Marine Le Pen por desvío de fondos europeos ha afectado su imagen, aunque la fiscalía francesa podría reducir la sanción. En las encuestas para 2027, el Agrupamiento Nacional lidera con claridad, pero Édouard Philippe, ex primer ministro y líder de Horizontes, se perfila como el principal rival.

Hay algo de maldición bíblica en el destino político del apellido Le Pen.

Tanto Jean-Marie como su hija Marine han liderado durante cincuenta años la extrema derecha en Francia… y cuando por fin el Frente Nacional parece estar a las puertas de la tierra prometida de El Elíseo, estas se pueden cerrar de golpe en sus narices.

Así lo insinúa la encuesta de la firma Odoxa, en la que los números de Jordan Bardella mejoran con mucho los de Le Pen entre todos los electorados.

Sorprendentemente, también entre los votantes de la coalición Agrupamiento Nacional, donde se integra su partido.

El 45% de los franceses tiene buena opinión de él, de los cuales el 40% asegura que le votará, algo inaudito hasta ahora en un partido de ultraderecha y que apunta a una probable victoria electoral en las presidenciales del año que viene.

Entre los conservadores, hasta el 80% de los afines al Agrupamiento Nacional dicen estar seguros de votarle —por un 70% que votaría seguro a Le Pen— y un 12% de Los Republicanos —la UMP gaullista de toda la vida— también le votaría si acabara siendo el candidato.

Con todo, el dato más duro para la líder de la derecha nacionalista francesa es que, incluso dentro de su electorado, los votantes prefieren a Bardella.

Marine Le Pen y su discípulo Jordan Bardella. Tom Nicholson Reuters

Según la empresa demoscópica Odoxa, el 69% de los simpatizantes de Agrupamiento Nacional consideran que Bardella es mejor candidato, por un 31% que se queda con Le Pen.

En ello influye, sin duda, su juventud —cuenta 30 años— y el hecho de que se haya mantenido al margen de los escándalos de financiación de su partido.

El hombre que se enfrentó a Steve Bannon

Y es que la corrupción ha causado estragos en la derecha francesa a lo largo de las últimas dos décadas.

Al encarcelamiento del expresidente Nicolas Sarkozy hay que añadir los escándalos de François Fillon que le costaron la presidencia en 2017 y la condena a la propia Le Pen, inhabilitada electoralmente durante cinco años por desvío de fondos europeos para financiar a su partido.

La buena noticia para Le Pen es que la fiscalía francesa reculó esta semana a la hora de aplicar dicha inhabilitación, además de contemplar la posibilidad de que se quede en menos de lo fijado inicialmente.

Se esperará a que el Tribunal de Apelación decida si mantiene o no la condena, lo que, si se alargan los plazos, podría permitir a la líder del Frente Nacional presentarse como candidata.

El problema es que la acusación ya ha calado en el imaginario colectivo francés y el propio discurso de Le Pen ha variado con el tiempo.

Si en marzo de 2025 su defensa se basaba en la acusación al "sistema" y la afirmación de que todo se trataba de una operación política contra ella, un año después el tono se ha suavizado.

Ahora Le Pen reconoce que pudo haber un delito de malversación… pero asegura que no hubo intención alguna por su parte.

Incluso si ese argumento le sirve para una reducción de pena, es complicado que sirva para volver a ganar la confianza del votante.

Bardella, sin embargo, tiene una imagen inmaculada, hasta el punto de que llegó a enfrentarse a Steve Bannon cuando este hizo el saludo nazi en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), lo que le valió un buen montón de críticas del movimiento MAGA… pero encendidos elogios en Francia.

Bardella tiene un aire más moderado que Le Pen y, sobre todo, rompe con la tradición del apellido maldito.

Hay gente que juró no votar nunca a un Le Pen, pero puede que vote a un Bardella aunque las ideas sean exactamente las mismas.

El líder de Patriotas por Europa, Jordan Bardella, durante el debate de este lunes en la Eurocámara Parlamento Europeo

Édouard Philippe, el gran rival en el "horizonte"

Aun así, hay que recordar que, para el Frente Nacional, Marine Le Pen sigue siendo la "opción A" y Bardella solo sería su sustituto circunstancial si la justicia refrendara la inhabilitación.

Le Pen cogió el testigo de su padre —al que se enfrentó duramente después, sobre todo debido a la simpatía de Jean-Marie por el antisemitismo y la "solución final" nazi— en 2011, cuando el partido parecía venirse abajo y apenas contaba con el 10% de los votos.

Gracias a sus intentos de "normalizar" el discurso de la ultraderecha y, por supuesto, a la ayuda económica de Vladímir Putin, Marine casi dobló los resultados de su padre en 2012 y logró su gran éxito en 2014, cuando, por primera vez, el Frente Nacional ganaba unas elecciones a nivel estatal, en este caso, las europeas.

Desde entonces, su partido, ya integrado en el Agrupamiento Nacional, ha repetido triunfo en 2019 y 2024, además de colarse en la segunda vuelta de las presidenciales de 2017 y 2022.

Aunque ambas veces fue derrotada por Emmanuel Macron, Le Pen consiguió en estas últimas más de trece millones de votos.

Su padre nunca había pasado de los seis millones.

De cara a 2027, con Le Pen o con Bardella como candidatos, las encuestas colocan al Agrupamiento Nacional en lo más alto y sin demasiada competencia. En primera vuelta, podría incluso doblar al segundo competidor… y en segunda vuelta, parte como favorito ante gaullistas, socialistas y centristas.

El único que parece que podría hacer frente a la amenaza de la ultraderecha sería Édouard Philippe.

El ex primer ministro lidera la coalición Horizontes, que podríamos calificar de centro-derecha tirando más a la derecha para diferenciarse de Macron.

En las pasadas legislativas, llegó a un acuerdo con Los Republicanos para apoyarse en las segundas vueltas y es probable que ese acuerdo se reeditara en las presidenciales si llega el caso.

Raphaël Gluksmann, el líder socialdemócrata, también podría tener alguna opción… pero antes tendría que vencer a Jean-Luc Mélenchon en la lucha por la izquierda, algo que, en tiempos de extremos, no se puede dar por seguro.