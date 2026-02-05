Zelenski percibe cambios en la postura de Rusia pero descarta un acuerdo sobre el Donbás hasta reunirse con Putin

Las claves nuevo Generado con IA Zelenski percibe un cambio en la postura negociadora de Rusia, pero descarta llegar a un acuerdo sobre el Donbás sin reunirse cara a cara con Putin. El principal escollo en las negociaciones es la cesión del Donbás, rechazada por el 52% de los ucranianos, aunque un 40% la aceptaría para acabar con la guerra. Las conversaciones en Abu Dabi cuentan con delegaciones técnicas y militares de ambos países, así como la presencia de Estados Unidos, que ofrece garantías de seguridad a Ucrania. Putin mantiene posiciones maximalistas y continúa los ataques sobre Ucrania, mientras que el gobierno ucraniano considera que congelar la línea del frente ya sería una gran concesión.

"Antes teníamos que escuchar horas de sermones sobre quién conquistó a quién en el pasado. Ahora están sentados militares y se discuten asuntos muy concretos: mecanismos de retirada, garantías, plazos y demás", comentaba al diario Pravda una fuente conocedora de las conversaciones entre rusos y ucranianos en Abu Dabi, que atribuyó los avances a la presencia en la mesa de diálogo de Kirilo Budánov, el antiguo jefe de los espías, encargado de pilotar las negociaciones con el Kremlin.

Pero el secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció este miércoles que el proceso de paz será largo. "Si se observa la lista de temas pendientes que existía a esta misma altura del año pasado y la lista de asuntos que siguen abiertos ahora en términos de alcanzar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, esa lista se ha reducido sustancialmente", declaró. "Esa es la buena noticia. La mala noticia es que los temas que quedan son los más difíciles".

Sigue pendiente de resolución el intercambio de territorios. La cesión a Rusia del Donbás, una región fronteriza cuyas tropas ni siquiera han sido capaces de conquistar en su totalidad tras casi cuatro años de guerra, es el principal escollo.

Según una encuesta reciente del Instituto Internacional de Sociología de Kiev (KIIS), el 52% de los ucranianos considera inaceptable entregar las regiones de Donetsk y Lugansk, mientras que el 40% dice estar dispuesto a dar el paso con tal de que la guerra acabe.

Volodímir Zelenski no alcanzará ningún acuerdo sobre el Donbás hasta reunirse cara a cara con Vladímir Putin. "Rusia necesitaría al menos dos años para apoderarse del Donbás y no resistiría tanto tiempo", subrayó el presidente ucraniano, que estima que la campaña militar le costaría la vida a 800.000 soldados rusos.

Mientras, las partes permanecen reunidas a puerta cerrada en Abu Dabi. La segunda ronda de diálogo, que comenzó el miércoles y continuará este jueves, busca dar "pasos concretos" y encontrar "soluciones prácticas", de acuerdo con el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, que describió el primer día de conversaciones como "sustantivo y productivo", sin entrar en detalles sobre los asuntos discutidos.

"Todo es muy secreto", apunta en conversación con este periódico Oleg Ignatov, analista del International Crisis Group. "Las partes no están revelando el contenido de las negociaciones, y sus escasas evaluaciones públicas podrían estar muy lejos de lo que realmente ocurre en la mesa".

Una muestra del cambio en la postura negociadora del Kremlin es la renovación de la delegación rusa, que ha pasado de estar liderada por el presidente de la Comisión Interdepartamental de Educación Histórica de Rusia, Vladimir Medinsky, a estarlo por Igor Kostyukov, el jefe de la inteligencia militar rusa, el temido GRU.

"Sin embargo, a juzgar por lo que sucede alrededor de las negociaciones, hasta ahora no hay evidencia de que las posiciones de Rusia y Ucrania sobre los temas clave hayan cambiado de alguna manera", subraya Ignatov. "Las sorpresas y los compromisos siempre son posibles, pero creo que, por ahora, todas las partes están intentando alcanzar sus objetivos".

La presencia de Estados Unidos, dispuesto a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania, también da muestras de que las conversaciones van en serio. El enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner, no están solos en Abu Dabi.

Les acompañan Josh Gruenbaum, asesor de la Casa Blanca y comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones; Daniel Driscoll, secretario del Ejército de Estados Unidos; y el general Alex Grynkewich, comandante supremo aliado de la OTAN desde julio del año pasado.

"La buena noticia es que, por primera vez en mucho tiempo, tenemos equipos militares técnicos de Ucrania y Rusia reuniéndose en un foro en el que también participaremos con nuestros expertos", apuntó Rubio. "No quiero decir que las conversaciones por sí solas sean progreso, pero es bueno que haya participación".

Putin mantiene sus exigencias maximalistas, y no levanta el pie del acelerador, como demostró el lunes rompiendo la tregua energética solicitada por Trump con una oleada de ataques con drones y misiles sobre las instalaciones de Ucrania. Un golpe bajo que el inquilino de la Casa Blanca ni siquiera condenó porque, según dijo, el alto el fuego parcial había expirado el domingo y Putin había "cumplido su palabra".

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró este miércoles que las tropas rusas seguirán combatiendo en Ucrania hasta que Kiev tome "decisiones" que satisfagan a Moscú.

Sin pretenderlo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, utilizó un lenguaje similar durante su discurso ante el Parlamento ucraniano, desde donde reconoció que Zelenski tendría que tomar "decisiones difíciles" para sellar un acuerdo de paz.

Pero el Kremlin tampoco suaviza sus ataques contra Zelenski. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, declaró este miércoles que el presidente ucraniano no quiere que la guerra termine porque para dar este paso tendría que ceder el Donbás, y eso, según la lógica del jefe de la diplomacia rusa, acabaría con su carrera política.

De momento, Zelenski se cierra en banda. Considera que el hecho de congelar la línea del frente ya sería una concesión de calado por parte de Kiev.

Anoche, Zelenski pidió que el proceso de paz en Abu Dabi se hiciera notar. "La gente en Ucrania debe percibir que la situación avanza de verdad hacia la paz y el fin de la guerra, y no hacia que Rusia lo aproveche todo en su beneficio y continúe los ataques", reclamó el líder ucraniano en su habitual discurso nocturno, en el que también anticipó un nuevo intercambio de prisioneros de guerra, que sería el primero en los últimos cuatro meses.