Redada en las oficinas de X en Francia: la Fiscalía investiga una manipulación del algoritmo y las fotos sexualizadas de Grok

Una maqueta en miniatura impresa en 3D de Elon Musk y el logotipo de X. Dado Ruvic Reuters

Las claves nuevo Generado con IA La Fiscalía de París ha registrado las oficinas de X en Francia en una investigación por presunta manipulación del algoritmo para facilitar injerencia extranjera. Elon Musk y la exconsejera delegada Linda Yaccarino han sido citados a comparecer ante los tribunales el próximo 20 de abril como responsables de la plataforma. La investigación también examina a Grok, la inteligencia artificial de X, por la generación de imágenes sexualizadas de usuarios sin su consentimiento. La denuncia que originó la investigación fue presentada por el diputado Eric Bothorel, quien alertó sobre cambios sospechosos en el algoritmo de X.

La unidad de ciberdelincuencia de la Fiscalía de París ha registrado este lunes las oficinas francesas de X, la red social de Elon Musk, como parte de una investigación abierta en enero de 2025 por la supuesta manipulación de su algoritmo para facilitar una injerencia extranjera. La redada se ha realizado en colaboración con la Gendarmería y la Europol.

La Fiscalía también ha enviado a Musk y a su antigua mano derecha en la compañía, la exconsejera delegada Linda Yaccarino, una citación para comparecer voluntariamente ante los tribunales el próximo 20 de abril "en su calidad de administradores de facto y de iure de la plataforma X en el momento de los hechos", según ha detallado en un comunicado.

Por otro lado, la Fiscalía también ha anunciado que abandonaba la plataforma de X y que, a partir de ahora, realizará las comunicaciones informativas a través de otras redes sociales como LinkedIn e Instagram.

La investigación se abrió a raíz de una denuncia presentada por el diputado Eric Bothorel el 12 de enero de 2025 en la que advertía sobre unos supuestos cambios en el algoritmo de X para alterar el sistema automatizado de procesamiento de datos en banda organizada.

Desde hace unas semanas, según recoge el diario Le Monde, la Fiscalía de París también investiga Grok, la herramienta de inteligencia artificial de la red social de Musk, por la generación de imágenes sexualizadas sin consentimiento de usuarios.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.