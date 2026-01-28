Arde un hotel de lujo en los Alpes franceses: más de 270 evacuados y alto riesgo de expandirse a otros hoteles

Las claves nuevo Generado con IA Un incendio de gran magnitud afecta al hotel de lujo Grandes Alpes en la estación de esquí de Courchevel, en los Alpes franceses. Más de 270 personas fueron evacuadas de dos hoteles, sin que se hayan registrado heridos entre los huéspedes. El operativo de extinción es complejo debido a la estructura de madera de los hoteles y la acumulación de nieve en los tejados. Participan 145 bomberos de varios departamentos, enfrentando intensas llamas y condiciones adversas por el denso humo y la nieve.

Más de un centenar de bomberos tratan de extinguir este miércoles un gran incendio desatado esta madrugada en un hotel de lujo en la exclusiva estación de esquí de Courchevel, en la región alpina de Saboya, que obligó a evacuar a unos 270 clientes del establecimiento afectado y de otro aledaño, sin causar heridos.



El incendio, cuyo origen aún se desconoce, se declaró el martes por la noche sobre las 19:00 hora local en el ático del hotel de cinco estrellas Grandes Alpes en Courchevel, según la prefectura de Saboya.



Las autoridades han movilizado a bomberos de varios departamentos de los alrededores, como Isère y Alta Saboya, para reforzar las labores de extinción del incendio.

La operación está resultando "muy compleja y difícil" debido a la ubicación, a la gran cantidad de madera con la que están construidos los establecimientos afectados y a que hay varios hoteles de ultralujo que están construidos uno junto al otro, con sus terrazas y tejados entrelazados, ha señalado este miércoles la prefecta (delegada del Gobierno) en Saboya, Vanina Nicoli, a la emisora France Info.



Es difícil extinguirlo además porque las llamas se extienden bajo el tejado, que está cubierto con "más de 50 centímetros de nieve, a veces un metro", añadió el subprefecto de Saboya, Bruno Charlot, a la radio local ICI.



"El incendio continúa, sigue siendo intenso. Actualmente contamos con aproximadamente 145 bomberos en el lugar, desplegando vehículos, mangueras y otros equipos que les permiten intervenir en un entorno muy difícil, ya que el humo es denso", indicó Nicoli, al corroborar que solo hay cuatro bomberos heridos leves por inhalación de humo o un esguince.



Courchevel, que cuenta con un pequeño aeropuerto para los jets privados, es considerado uno de los complejos turísticos más lujosos del mundo, muy solicitado por una clientela internacional adinerada, y se encuentra en el corazón de los Alpes.



Forma parte de los llamados Tres Valles, la zona de esquí más grande del mundo, y comprende seis pueblos, incluyendo la emblemática estación de Courchevel, con sus boutiques de lujo, restaurantes gourmet y una veintena de hoteles de lujo de 4 y 5 estrellas.