La UE evita romper con Trump pero el vínculo transatlántico queda en cuidados intensivos por Groenlandia

Dinamarca y la UE insisten en que cualquier diálogo con EEUU debe basarse en el respeto mutuo y rechazan cualquier intento de coacción sobre su integridad territorial.

Líderes europeos, como Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, destacan la importancia de la unidad europea y la defensa de la soberanía de sus miembros.

La UE ha respondido con firmeza, mostrando unidad y dejando claro que está preparada para activar medidas defensivas si hay nuevas amenazas.

Las amenazas de Donald Trump de anexionarse Groenlandia y de imponer aranceles han llevado las relaciones entre la UE y EEUU a su punto más tenso.

Las amenazas de Donald Trump de anexionarse Groenlandia por la fuerza y de imponer nuevos aranceles a los aliados que se interpongan han llevado las relaciones entre la UE y Estados Unidos a cuidados intensivos, al borde de la ruptura total.

Aunque el inquilino de la Casa Blanca ha dado un paso atrás, la agresividad del episodio deja cicatrices profundas en sus socios europeos por el salto cualitativo que supone. Ya no se trata de una disputa comercial como el año pasado, sino de un atentado directo contra la soberanía y la integridad territorial de un aliado como Dinamarca.

En la cumbre de emergencia concluida la madrugada del viernes en Bruselas, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han optado por contener la crisis y evitar un divorcio definitivo con Trump. Al mismo tiempo, dejaron claro que seguirán vigilantes y que están listos para activar de inmediato todo su arsenal defensivo si el presidente estadounidense vuelve a la carga.

"Creemos que las relaciones entre socios y aliados deben gestionarse de manera cordial y respetuosa", ha reclamado el presidente del Consejo Europeo, el socialista portugués António Costa, al término de la reunión.

"De cara al futuro, seguimos dispuestos a mantener un diálogo constructivo con EEUU sobre todos los asuntos de interés común, incluida la creación de condiciones para una paz justa y duradera en Ucrania", asegura Costa.

"Al mismo tiempo, la Unión Europea continuará defendiendo sus intereses y se protegerá a sí misma, a sus Estados miembros, a sus ciudadanos y a sus empresas frente a cualquier forma de coacción. Tiene el poder y las herramientas para hacerlo, y lo hará cuando sea necesario", ha insistido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha encabezado el bando de los más críticos con Trump. "Tenemos que afrontar la realidad. Y la realidad es que el Gobierno de EEUU no está respetando el derecho internacional y está tensionando como nunca se había hecho la relación transatlántica entre EEUU y la UE", ha señalado.

Ursula von der Leyen y António Costa, durante la rueda de prensa posterior a la cumbre de Bruselas Unión Europea

"Frente a ello creo que no debe caber ninguna duda: Europa debe fortalecerse internamente y también abrirse a otros lugares del mundo", defiende Sánchez, que ha vuelto a poner sobre la mesa la idea de una integración a varias velocidades para que los países más reticentes no frenen al resto.

"Las relaciones transatlánticas han recibido, sin duda, un duro golpe esta semana", ha reconocido la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, que en su etapa como primera ministra de Estonia fue una de las aliadas más cercanas de Washington en la UE.

"Aunque todo el mundo está aliviado con los recientes anuncios, en este último año hemos visto que tenemos que estar preparados para mucha imprevisibilidad. Así que todavía necesitamos discutir nuestros planes para los diferentes escenarios, porque un día es una cosa y al día siguiente todo podría cambiar", afirma Kallas.

"Cuando Europa está unida, es fuerte y reacciona con rapidez, las cosas vuelven al orden y a la calma", sostiene Macron, que ha atribuido la marcha atrás de Trump a la firmeza exhibida por los europeos en defensa de Groenlandia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, a su llegada a la cumbre de emergencia en Bruselas Unión Europea

"Cuando se nos amenaza, o cuando alguno de nosotros es sometido a presiones o coacciones, es normal que exista solidaridad y que, utilizando nuestros propios instrumentos, nos hagamos respetar. Y eso es lo que ha pasado", ha destacado el presidente francés.

En lugar de recurrir a su habitual estrategia de apaciguamiento y halagos, esta vez la UE ha plantado cara a las amenazas de Trump y dejó claro que respondería con todos los instrumentos a su alcance, incluida su "bazuca comercial": el Instrumento contra la Coerción Económica, que permite imponer restricciones a las grandes plataformas digitales estadounidenses.

"Nos mantenemos extremadamente vigilantes y preparados para utilizar nuestros instrumentos si se nos amenaza de nuevo", ha insistido Macron.

La gran protagonista de la cumbre de emergencia en Bruselas ha sido la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que ha insistido en que está dispuesta a seguir hablando con Trump, pero ha dejado claro que su "línea roja" es que se respete la "soberanía" de Dinamarca y de Groenlandia.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, a su llegada a la cumbre de Bruselas Unión Europea

"Tenemos que trabajar juntos de forma respetuosa, sin amenazarnos mutuamente", ha dicho Frederiksen, que ha agradecido al resto de líderes europeos su apoyo en el pulso que ha librado (y de momento ganado) contra el presidente de EEUU.

"Cuando Europa no está dividida, cuando estamos unidos y somos claros y fuertes en nuestra voluntad de hacernos respetar, eso da resultado", sostiene la primera ministra de Dinamarca.

Es el mismo mensaje que ha repetido el canciller alemán, Friedrich Merz, aunque él se ha mostrado mucho más conciliador con Trump. "Se ha demostrado que la unidad y la determinación por parte de Europa pueden tener efectos reales", ha afirmado.

Para el primer ministro polaco, Donald Tusk, la Unión Europea debe hacer "todo lo posible" para proteger las relaciones transatlánticas y la OTAN, aunque admite que es un propósito difícil con el actual inquilino de la Casa Blanca.

Pedro Sánchez y Giorgia Meloni conversan durante la cumbre de emergencia en Bruselas Unión Europea

“El liderazgo estadounidense, lo respetamos y lo aceptamos. Pero lo que necesitamos hoy en nuestra política es confianza y respeto entre todos los socios aquí presentes, no dominación y, desde luego, no coacción. Eso no funciona en nuestro mundo", ha dicho Tusk.

¿Qué lecciones debe extraer la Unión Europea de la crisis vivida con Trump esta semana? "Nuestro trabajo por la independencia es más importante que nunca", responde la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.