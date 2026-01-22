Zelenski dice que el acuerdo para poner fin a la guerra está "casi listo" y anuncia una cumbre con Rusia y EEUU

Las claves nuevo Generado con IA Volodímir Zelenski anunció que los documentos para poner fin a la guerra están "casi listos". Ucrania, Rusia y Estados Unidos celebrarán una cumbre trilateral de dos días en los Emiratos Árabes Unidos. Donald Trump calificó como "buena" su reunión con Zelenski y enviará a negociadores a Moscú para dialogar con Putin. La cumbre incluirá reuniones directas entre representantes estadounidenses y el presidente ruso, Vladímir Putin.

Volodímir Zelenski anunció este jueves durante su discurso en el Foro de Davos que Ucrania, Rusia y Estados Unidos celebrarán a partir del viernes una cumbre trilateral de dos días en los Emiratos Árabes Unidos, y aseguró que "los documentos destinados a poner fin a esta guerra" están "casi listos".

"Ucrania está trabajando con plena honestidad y determinación, y eso da resultados, y Rusia también debe estar preparada para terminar esta guerra, para detener esta agresión", subrayó el presidente ucraniano, que acababa de mantener una reunión con Donald Trump en los márgenes del Foro Económico Mundial.

El inquilino de la Casa Blanca describió como "buena" la conversación con Zelenski, que duró poco menos de una hora. "Habrá una reunión con Rusia, será mañana. Y habrá una reunión con el presidente Putin", añadió Trump, que enviará en las próximas horas a Moscú a su negociador jefe, Steve Witkoff, y a su yerno, Jared Kushner, para dialogar con el jefe del Kremlin.

