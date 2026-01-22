La borrasca Harry deja dos muertos y graves daños en Atenas y cientos de evacuados y el cierre de colegios en Italia

Consecuencias de la borrasca Harry en la ciudad de Atenas este jueves. Reuters

Dos personas han muerto en Grecia por la borrasca Harry, que trae un temporal de lluvias torrenciales, nevadas y vientos racheados provocando graves inundaciones en Atenas, donde numerosas calles se han convertido en ríos.

Una mujer de 56 años ha perdido la vida en la capital helena cuando trataba de cruzar una calle inundada y un coche arrastrado por las aguas la golpeó y la dejó atrapada bajo otro vehículo.

También un guardacosta de 52 años perdió la vida tras ser arrastrado por las olas en el puerto del pueblo de Paralio Astros, en la península del Peloponeso, donde acudió para ayudar a asegurar los barcos en un muelle.

Por las impresionantes inundaciones que se produjeron en la ciudad griega de Glyfada en el sur de Atenas.

Por las impresionantes inundaciones que se produjeron en la ciudad griega de Glyfada en el sur de Atenas.

El temporal ha puesto en alerta roja tanto a Ática como a la región del Peloponeso, a Grecia Central, a Macedonia Occidental, a Tesalia y a las islas del Egeo norte.

Evacuaciones en Italia

La situación también es muy complicada en otros países del sur de Europa.

Evacuaciones y cierre de colegios en Italia y alerta roja por nevadas en Grecia son algunos efectos ocasionados por la borrasca Harry, que se despide mientras Portugal afronta ya la llegada de Ingrid, un nuevo temporal que entra por el Atlántico.

El recrudecimiento del temporal generado por la borrasca mediterránea provocó este miércoles en Italia la evacuación de decenas de familias y el cierre de colegios en varias provincias del sur del país, que mantiene en alerta roja zonas de Calabria, Sicilia y Cerdeña.

Los avisos de máximo nivel permanecen activos en varios lugares de estas tres regiones, donde las lluvias torrenciales y vientos de hasta 120 kilómetros por hora han dejado inundaciones y dañado las infraestructuras.

Zonas afectadas por el mal tiempo en el paseo marítimo de Santa Teresa di Riva, Sicilia, Italia, el 21 de enero de 2026.

La isla de Sicilia es una de las regiones más golpeadas por el temporal, con más de 200 personas evacuadas y daños en la red ferroviaria.

En la región de Calabria, la situación es particularmente crítica en Catanzaro, donde el barrio costero de Lido ha quedado anegado por agua y arena, mientras que en las Islas Eolias, el archipiélago continúa incomunicado por cuarto día consecutivo debido al mal tiempo y el mar.

Por otro lado, en Cerdeña, pese a que la borrasca ha comenzado a remitir, se mantiene una vigilancia estrecha sobre presas y ríos para prevenir desbordamientos, especialmente en las inmediaciones de Cagliari, donde un centenar de personas permanecen evacuadas de forma preventiva.

Pueblos incomunicados

Las lluvias torrenciales, nevadas y vientos racheados han provocado en Grecia que las autoridades hayan decretado la alerta roja en amplias zonas del país, y se ha pedido a la ciudadanía que limite al máximo los desplazamientos.

Protección Civil envió avisos de emergencia a los residentes de la región capitalina de Ática (centro), la isla de Eubea, la región de Beocia (centro) y el Peloponeso (sur) instándoles a "reducir sus desplazamientos" a los mínimos posibles.

En la capital griega no ha parado de llover desde primera hora, precipitaciones que se ven acompañadas por fuertes vientos, por lo que todos los barcos han permanecido amarrados en los tres puertos de la capital, incluido El Pireo.

ATENCIÓN 🌊

Condiciones preocupantes en la zona de Ano Glyfada, vecindario al sur de Atenas, Grecia 🇬🇷

Lluvias torrenciales y severas inundaciones, anegan calles y avenidas

Enero 21 de 2026#Athena #Greece

Vía @Arab_Storms pic.twitter.com/QsdYRSwck7 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) January 21, 2026

Además, en la península del Peloponeso se cancelaron varias conexiones de tren mientras que en Ática, el Peloponeso, Grecia Central, Macedonia Occidental, Tesalia y las islas del Egeo norte han activado la alerta roja.

En Grecia central las fuertes nevadas han dejado varios pueblos en las montañas incomunicados.

Una persona camina por un camino cubierto de rocas y lodo durante una tormenta en Voula, cerca de Atenas, Grecia, el 21 de enero de 2026. EFE

Portugal afronta un nuevo temporal

Por su parte, Portugal vive una jornada de lluvias, especialmente intensas en la costa norte, y nieve en los puntos más elevados como preludio de la borrasca Ingrid a partir de este jueves, que puede ocasionar olas de hasta 15 metros de altura.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) mantiene en nivel amarillo los distritos lusos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Oporto, Setúbal y Viana do Castelo por el fuerte oleaje, que deberá pasar al nivel naranja en las próximas horas.

En paralelo, Braga, Castelo Branco, Guarda, Viana do Castelo y Vila Real están en aviso amarillo por la caída de nieve.

El paso de la depresión Ingrid se espera para la tarde del jueves y dejará lluvia intensa, granizo y tormentas eléctricas al tiempo que se prevé nieve por encima de los 800 metros, una cota que podría bajar a los 600 metros entre el viernes y el sábado.

Harry empieza a remitir en España

En España catorce regiones están en alerta por nieve, lluvia, vientos, aludes y temporal marítimo. Entre ellas, Galicia (norte del país) se encuentra en nivel rojo con peligro extraordinario por mala mar, con olas de hasta 9 metros.

Asturias, Cantabria -en el tercio norte peninsular- y las islas Baleares están en nivel naranja (riesgo importante) por temporal marítimo.

España se prepara para la llegada de un temporal atlántico y nevadas que durarán hasta el próximo domingo a causa de la borrasca de gran impacto Ingrid.