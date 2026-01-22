Francia intercepta en aguas del Mediterráneo un petrolero de Rusia sometido a sanciones de la UE por la invasión de Ucrania

La Armada francesa incautó este jueves un petrolero ruso en el Mediterráneo, sospechoso de pertenecer a la 'flota fantasma'. Ministerio de Defensa francés.

Las claves nuevo Generado con IA La Marina francesa interceptó en el Mediterráneo un petrolero procedente de Rusia que contravenía sanciones internacionales, según anunció Emmanuel Macron. El barco, sospechoso de navegar bajo bandera falsa y perteneciente a la denominada 'flota fantasma', fue desviado y se ha abierto una investigación judicial. La 'flota fantasma' rusa utiliza petroleros antiguos y empresas pantalla para sortear las sanciones y seguir exportando crudo, lo que financia la guerra en Ucrania. La UE y EEUU han endurecido las sanciones contra esta red, prohibiendo la importación de petróleo ruso y sancionando buques y compañías implicados en el transporte.

La Marina francesa ha interceptado este jueves en aguas del Mediterráneo un petrolero "procedente de Rusia" y que contravenía las sanciones internacionales que prohíben exportar petróleo de ese país, indicó este jueves el presidente, Emmanuel Macron.

La operación tuvo lugar "en alta mar" y en la misma participaron otros aliados, "dentro del respeto de la Convención de la ONU sobre el derecho de mar", explicó el mandatario francés en un mensaje en la red social X.

"No dejaremos que nada quede impune. La Marina francesa abordó esta mañana un petrolero procedente de Rusia, sometido a sanciones internacionales y sospechoso de navegar bajo bandera falsa", informó el jefe de Estado francés.

We will not tolerate any violation.



This morning, the French Navy boarded an oil tanker coming from Russia, subject to international sanctions and suspected of flying a false flag.



The operation was conducted on the high seas in the Mediterranean,… pic.twitter.com/zhXVdzPx1r — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026

Esta operación, continuó, "se llevó a cabo en alta mar en el Mediterráneo, con la asistencia de varios de nuestros aliados", que Macron no identificó.

El jefe de Estado francés precisó que "se ha abierto una investigación judicial y el barco fue desviado", sin aclarar a dónde exactamente.

El presidente francés subrayó que Francia y sus aliados están decididos a "respetar el derecho internacional y garantizar la eficacia de las sanciones" de la UE contra Rusia por su guerra de agresión contra Ucrania, que pronto cumplirá cuatro años.

"Las actividades de la flota fantasma contribuyen a la financiación de la guerra de agresión contra Ucrania", recordó Macron.

La 'flota en la sombra'

La llamada 'flota fantasma' o 'flota en la sombra' de Rusia es una red conformada por centenares de viejos petroleros, con seguros y empresas pantalla fuera de los circuitos occidentales, utilizada para seguir exportando crudo esquivando a las sanciones impuestas por la guerra en Ucrania.

Muchos de estos buques apagan sus sistemas de seguimiento, manipulan datos y hacen trasbordos barco a barco para ocultar el origen del petróleo, que a menudo termina en refinerías de Asia y vuelve al mercado mundial con otra etiqueta.

Este entramado permite a Moscú mantener ingresos energéticos clave para financiar su esfuerzo bélico, aunque vendiendo con descuento y asumiendo riesgos crecientes de accidentes y contaminación.

En sus diecinueve paquetes de sanciones contra Rusia, adoptados hasta ahora, Bruselas ha puesto en varios de ellos la diana en la red petrolera de Rusia y endurecido el cerco a la llamada "flota fantasma".

La UE prohibió la importación de petróleo crudo por vía marítima y productos petrolíferos refinados procedentes de Rusia.

​Estados Unidos, por su parte, considera que esta 'flota en la sombra' es un elemento central de la capacidad de Rusia para sostener su economía y su guerra en Ucrania, por lo que la ha convertido en objetivo prioritario de su política de sanciones.

El Departamento del Tesoro de EEUU ha sancionado de forma específica a decenas de compañías y a más de un centenar de petroleros vinculados a este circuito, elevando el riesgo legal y financiero para cualquier actor que ayude a transportar o asegurar crudo ruso por encima del tope de precios del G7.

Washington combina estas medidas financieras con intentos de incautar buques sancionados en alta mar cuando transportan petróleo ruso, iraní o venezolano, lo que ha elevado la tensión con Moscú.​

Sin embargo, esta persecución de petroleros de la 'flota fantasma' y los planes de abordaje o incautación han provocado choques diplomáticos con Rusia, que acusa a Washington de violar la libertad de navegación y militarizar el comercio energético.

Al mismo tiempo, EEUU coordina su enfoque con la Unión Europea y el G7, que van endureciendo sus propios paquetes de sanciones y listas de buques señalados como parte de la 'flota fantasma' rusa.

La pérdida de este importante y lucrativo mercado tiene un impacto estructural significativo para Moscú, cuyo presupuesto depende en gran medida de estos ingresos obtenidos del petróleo.