"Preparado para la crisis": la guía que ha lanzado Groenlandia para sus ciudadanos en medio de las amenazas de Trump

Carteles en Groenlandia contra la aspiración de Donald Trump de hacerse con el control de la isla ártica. Reuters

Preparado para la crisis. Así se llama la guía publicada este miércoles por el Gobierno del territorio autónomo danés de Groenlandia dirigida a sus ciudadanos para prepararse ante situaciones de crisis.

Un lanzamiento que coincide con las amenazas neoimperialistas del presidente estadounidense, Donald Trump, por hacerse con el control de la isla ártica.

El manual, que explica la preparación frente a una crisis durante cinco días, fue presentado por el Ministerio de Naturaleza y Medioambiente del Ejecutivo de la isla ártica para responder a "eventos" que hagan "particularmente vulnerable" a la población.

"Tenemos una tradición de estar bien preparados, también en parte porque la meteorología inestable, el cambio climático son parte de nuestra vida diaria" y "ocasionalmente experimentamos eventos que nos hacen particularmente vulnerables, algo que experimentamos, entre otras cosas, con apagones", explicó este miércoles Peter Borg, responsable, entre otras áreas, de Autosuficiencia en el Ejecutivo de Groenlandia.

Según explicó en un comunicado el Gobierno de la isla, la guía "es un complemento a la preparación existente y debe considerarse como una ayuda para el individuo y como un refuerzo para la comunidad".

La guía es producto de un año de trabajo tras "una serie de cortes de electricidad de corta y larga duración" que afectaron a la isla ártica.

Consejo para sobrevivir cinco días

El manual invita a los groenlandeses a tener en circunstancias críticas tres litros de agua por persona y día, comida duradera y fácil de preparar para cinco jornadas, medicinas que incluyan un kit de primeros auxilios, bienes de higiene como papel higiénico y desinfectante para las manos, además de recursos para luchar contra el frío.

En una isla ártica donde las temperaturas pueden llegar a bajar a 20 grados bajo cero, las autoridades recomiendan desde mantas y ropa caliente, hasta fuentes de calor como hornillos, estufas de queroseno, velas y hasta un generador de emergencia con su correspondiente combustible.

Dos personas caminan junto al Consulado de Estados Unidos en Nuuk, Groenlandia. Reuters

Además, entre las "otras necesidades" de la guía se incluyen, bengalas, diferentes modos de pago, ya sea con tarjetas o dinero en efectivo, pilas y baterías externas para dispositivos como los teléfonos móviles.

Para que los groenlandeses puedan mantenerse informados, su Gobierno les recomienda también disponer de una radio que funcione con pilas, células solares o manivela; tener a mano los teléfonos de familiares, vecinos y autoridades, y no desechar la opción de contar con equipos de comunicación por satélite.

La petición de Trump en Davos

La publicación de esta guía se produjo en una jornada en la que el propio Trump reclamó, desde el Foro Económico de Davos, negociaciones "inmediatas" para la adquisición de territorio autónomo danés.

Pero Dinamarca y Groenlandia rechazan de plano esa "pequeña petición".

"No se puede negociar con personas, se puede negociar entre personas. Respetamos los acuerdos que hacemos", respondió el ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, que acordó con la Casa Blanca la creación de un "grupo de trabajo" que comenzará a trabajar "en las próximas semanas" para resolver las inquietudes de Washington en lo relativo a la situación de la isla.

Rasmussen juzgó "positivo" que Trump hubiera descartado la vía militar para conquistar Groenlandia. "Pero eso no hace que el problema desaparezca", reconoció el ex primer ministro danés al término de una reunión del comité de Asuntos Exteriores del Parlamento. "[El presidente de Estados Unidos] dice que Dinamarca no puede hacerse cargo de Groenlandia, así que el reto sigue ahí todavía".

"Mantenemos los acuerdos que hemos hecho, y tenemos un acuerdo de que debemos comenzar bastante rápido", reiteró el titular de Exteriores, que viajó a Washington en compañía de su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, para discutir la situación de la isla con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, encargados de negociar su adquisición.

La alcaldesa de Nuuk, Avaaraq S. Olsen, reconoció este miércoles en declaraciones a la agencia Ritzau que era "un alivio que [Trump] diga que no quiere usar la fuerza militar. Pero está todo lo otro que indica que no vamos a entrar en un período tranquilo".

"Puede ser que nos calme un poco los nervios en relación con lo militar, porque también es eso lo que ha preocupado mucho a la gente aquí", declaró la dirigente del izquierdista Inuit Ataqatigiit. "Da un poco de tranquilidad, pero parece que deberemos seguir luchando para poder seguir teniendo nuestra bandera".