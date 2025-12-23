Rusia lanza el mayor ataque de toda la guerra contra el sistema energético de Ucrania en plena ola de frío y en Navidad

Consecuencias del ataque con misiles y drones rusos en la región de Kiev este martes. Volodimir Zelenski.

Las claves nuevo Generado con IA Rusia lanzó el mayor ataque de la guerra contra la infraestructura energética de Ucrania, afectando especialmente las regiones de Kiev y Yitomir. Al menos tres personas han muerto, incluyendo un niño, y más de una decena han resultado heridas tras los ataques con más de 650 drones y 30 misiles. Miles de ucranianos se han quedado sin electricidad debido a los daños en las instalaciones energéticas, obligando a cortes programados en varias regiones. El presidente Zelenski denunció que el ataque tuvo lugar en plena ola de frío y cerca de Navidad, afectando la seguridad y la vida cotidiana de los ucranianos.

Al menos tres personas han muerto y más de una decena han resultado heridas este martes en un ataque ruso masivo y coordinado contra las provincias de Kiev y Yitomir, en el norte de Ucrania, que ha provocado, además, graves daños en la infraestructura energética del país que han obligado a reducir la potencia de todas las centrales nucleares.

Esta madrugada, Rusia ha lanzado más de 650 drones, muchos de ellos aparatos no tripulados de ataque Shahed, y 30 misiles sobre puntos estratégicos de Ucrania en pleno invierno y a las puertas de la Navidad.

A todo ello hay que sumar los bombardeos rusos de ayer contra el puerto de Odesa con el objetivo de interrumpir el comercio marítimo de Ucrania.

Miles de personas sin luz

"En un momento en el que la gente se prepara para las fiestas, el enemigo intentó dejar a las familias ucranianas sin luz, sin calefacción y sin sensación de seguridad, ha denunciado la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko.

Las instalaciones energéticas de las regiones occidentales de Ucrania han sido las más afectadas por este ataque combinado, por lo que se han tenido que aplicar cortes de electricidad programados en prácticamente todo el país, afectando a miles de ucranianos.

"Este ataque ruso envía una señal muy clara sobre las prioridades de Rusia. Un ataque justo antes de Navidad, cuando la gente sólo quiere estar con sus familias, en casa y a salvo. Un ataque llevado a cabo básicamente en medio de las negociaciones destinadas a acabar con esta guerra", ha denunciado el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

A Shahed drone slams into the roof of a residential building. Explosion.



Y agregó que "Putin todavía no acepta que tiene que dejar de matar", lo cual significa, subrayó, "que el mundo no está presionando lo suficiente a Rusia".

"Ahora es el momento de responder. Rusia debe ser empujada hacia la paz y la seguridad garantizada. Debemos recordar que cada día, tanto entre semana como en días festivos, Ucrania está defendiendo vidas humanas. La defensa aérea para Ucrania, la financiación para la adquisición de armas y el suministro de equipos energéticos son procesos que no se detienen los fines de semana. Debemos seguir comprometidos con la protección de la vida para lograr finalmente la paz", ha escrito en redes sociales.

Since last night, Russia has been carrying out a massive attack on Ukraine – primarily targeting our energy sector and civilian infrastructure, essentially the entire infrastructure of daily life. Over 650 drones have already been launched, a significant number of them "shaheds."…

Según Zelenski, en total al menos 13 regiones han sido atacadas y aunque se ha logrado derribar una parte significativa de los drones y misiles, también ha habido impactos.

Tres muertos

En esos ataques han muerto tres personas, una de ellas un niño de cuatro años en la región de Yitomir, después de que un dron ruso impactara contra un edificio residencial.

También ha muerto una mujer en Kiev por la gravedad de las heridas sufridas durante un ataque ruso contra el distrito de Vishorod y otro hombre en la región de Jmelnitski.

This was someone’s home.



Asimismo, cinco personas han resultado heridas en el distrito de Sviatoshinski de la capital, entre ellos un joven de 16 años.

Estos últimos ataques han dejado a miles de personas sin suministro eléctrico en ocho provincias del país a medida que bajan las temperaturas de cara al invierno.