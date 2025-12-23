El Parlamento francés aprueba prorrogar los presupuestos ante la incapacidad de acordar unas cuentas públicas para 2026

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, durante la sesión de este martes en la Asamblea Nacional. Stephanie Lecocq Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El Parlamento francés aprobó por unanimidad una prórroga presupuestaria temporal hasta el 1 de enero ante la imposibilidad de acordar unas nuevas cuentas para 2026. La división parlamentaria en tres bloques dificulta la formación de mayorías necesarias para aprobar los presupuestos, complicando la gestión del déficit y la deuda. El primer ministro, Sébastien Lecornu, logró aprobar los presupuestos de la Seguridad Social, pero no consiguió consenso para el presupuesto general, salvo el apoyo parcial de socialistas y ecologistas. Algunos diputados proponen usar el artículo 49.3 de la Constitución para aprobar las cuentas sin votación, mientras la presión financiera sobre Francia aumenta.

Francia encadena soluciones a la desesperada. Este martes, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la ley de finanzas especial, un texto de urgencia que permite al Estado recaudar impuestos, mantener los gastos y endeudarse en los mercados hasta el 1 de enero, siempre sobre la base de las cuentas públicas del presente curso. Un parche temporal en forma de prórroga presupuestaria.

La ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, advierte que este “servicio mínimo” no representa sino un “riesgo máximo”, pero la división del arco parlamentario en tres bloques prácticamente irreconciliables impide articular mayorías. Mayorías, por otro lado, necesarias para sacar adelante los presupuestos del próximo curso, la piedra en el zapato del presidente, Emmanuel Macron, ansioso por dotar a su país de unas nuevas cuentas públicas “lo antes posible” para controlar el elevado déficit y la deuda, disparada.

Su primer ministro, Sébastien Lecornu, que sobrevivió contra todo pronóstico a una moción de censura con bastantes visos de prosperar, volvió a coger oxígeno la semana pasada gracias a la aprobación de los presupuestos para la Seguridad Social. Una sonada victoria parlamentaria que, en buena medida, respondió a la abstención de varios diputados ecologistas y al respaldo de la bancada socialista, satisfecha con la suspensión de la polémica reforma de las pensiones de Macron.

En esta ocasión, sin embargo, Lecornu se ha mostrado incapaz de convencer a los distintos grupos parlamentarios, con la notable excepción de La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon y Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, con los que ni siquiera dialoga.

Asediado por la izquierda populista y la extrema derecha, el macronismo se lame las heridas. “Sabemos que este no será el presupuesto ideal. El tiempo de los grandes proyectos será en 2027”, declaró este martes el diputado centrista Jean-Paul Mattei desde la tribuna.

Ante el persistente bloqueo, algunos legisladores —como el propio Mattei— proponen aplicar el artículo 49.3, un recurso constitucional que permite aprobar un proyecto de ley sin someterlo al criterio de la Asamblea. Un mecanismo cuya utilización motivó la moción de censura que tumbó el Gobierno de Michel Barnier.

Lecornu, que promete “rendir cuentas” ante la opinión pública para explicar las acciones del Gobierno, en especial sobre los esfuerzos para adoptar los presupuestos del próximo año, prometió no utilizar esa carta para ganarse la confianza del Partido Socialista.

Los diputados reanudarán las negociaciones a la vuelta de vacaciones. Mientras tanto, arrecia la presión sobre la segunda economía más grande de la zona euro.

