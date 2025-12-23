Greta Thunberg, detenida en Londres por apoyar a miembros de Acción Palestina que hacen huelga de hambre en prisión

Las claves nuevo Generado con IA Greta Thunberg fue detenida en Londres durante una protesta en apoyo a los ocho miembros de Acción Palestina, quienes están en huelga de hambre en prisión. La activista sueca participó en el acto frente al edificio de Aspen Insurance, aseguradora de la empresa de armas Elbit Systems, vinculada a Israel. Thunberg fue arrestada bajo la Ley Antiterrorista por mostrar una pancarta en apoyo a una organización proscrita por el Gobierno británico. El Gobierno del Reino Unido consideró a Acción Palestina como grupo terrorista tras varios actos de daños criminales, incluyendo ataques a una base militar y pintura de aviones militares.

La activista climática Greta Thunberg ha sido detenida este martes en Londres durante un acto de apoyo a los ocho manifestantes de Acción Palestina, declarado "grupo terrorista" por el Gobierno británico, que hacen huelga de hambre en prisión, informó el grupo de protestaPrisioneros por Palestina.



Thunberg, de 22 años, se unió a decenas de personas el lunes para mostrar la solidaridad con los ocho detenidos de Acción Palestina, grupo que ha sido proscrito por el Gobierno del Reino Unido.



Prisioneros por Palestina ha colgado hoy en su cuenta de la red social Instagram un vídeo en el que se ve a la activista sueca sentada en el suelo con un cartel de respaldo a los detenidos mientras dos agentes del orden filman el momento de su arresto.

BREAKING: Greta Thunberg arrested under the Terrorism Act for holding a sign which says "I support Palestine Action prisoners. I oppose genocide"



She was detained at the Prisoners for Palestine action at Aspen Insurance in London, insurers for Israeli weapons firm Elbit Systems. pic.twitter.com/3qBt3iRi9e — Prisoners For Palestine (@Prisoners4Pal) December 23, 2025

Según el grupo, Thunberg fue arrestada durante el acto de protesta ante el edificio de Aspen Insurance, aseguradora de la empresa de armas Elbit Systems, vinculada a Israel.

La joven fue detenida en virtud de la Ley Antiterrorista por sostener un cartel que decía: "Apoyo a los presos de Acción Palestina. Me opongo al genocidio".



El grupo afirmó haber tenido como blanco a esa compañía porque presta servicios a la empresa de defensa Elbit Systems. Dos activistas rociaron pintura roja sobre la fachada del edificio antes de que llegara la policía y procediera al arresto.



"Poco después, una mujer de 22 años también acudió al lugar. Fue arrestada por exhibir un objeto (en este caso, una pancarta) en apoyo a una organización proscrita (en este caso, Acción Palestina), en contra del artículo 13 de la Ley Antiterrorista de 2000", añadió la Met en un comunicado, en aparente referencia a Thunberg.

El Gobierno británico decidió este año proscribir Acción Palestina tras determinar que sus actividades cruzaron el umbral de lo que se considera terrorismo según la Ley Antiterrorista del año 2000.

Los motivos principales citados por el gobierno de Keir Starmer incluyeron daños criminales graves, después de que miembros del grupo entrasen en la base militar aérea de Brize Norton, sur de Inglaterra, en junio de este año, donde activistas pintaron con rojo dos aviones militares.