El general ruso responsable del adiestramiento de las Fuerzas Armadas de Putin muere en una explosión en Moscú

Escena donde se ha registrado la explosión, en el sur de Moscú.

Las claves nuevo Generado con IA El general Fanil Saranov, encargado del adiestramiento de las Fuerzas Armadas rusas, murió tras una explosión en un aparcamiento en el sur de Moscú. Las autoridades rusas han abierto una investigación por asesinato y los primeros informes apuntan a un ataque orquestado por los servicios de inteligencia de Ucrania. Saranov lideró operaciones en Siria y desde 2016 era responsable de la Dirección de Entrenamiento Operativo del ejército ruso. Otros altos mandos militares rusos han sido asesinados en ataques recientes atribuidos a la inteligencia ucraniana, como Yaroslav Moskalik, Igor Kiríllov y Zaur Gurtsiev.

El general Fanil Saranov, responsable del adiestramiento de las Fuerzas Armadas rusas, ha muerto este lunes en una explosión registrada en un aparcamiento en una zona residencial en el sur de Moscú. Según informa la agencia estatal Tass, el militar ha fallecido a consecuencia de las heridas de metralla sufridas por la bomba casera que detonó un coche.

El Comité de Investigación de Moscú ha abierto una causa penal por asesinato y, según informa el portal ruso Mash, los informes preliminares indican que el supuesto ataque fue orquestado por los servicios de inteligencia de Ucrania.

Fanil organizó y dirigió operaciones militares en Siria y desde 2016 era el responsable de la Dirección de Entrenamiento Operativo de las Fuerzas Armadas rusas.

Los servicios de inteligencia de Kiev han liderado varias operaciones en el último año en territorio ruso que han acabado con la vida de altos mandos militares de Vladímir Putin, entre ellos el teniente general Yaroslav Moskalik, jefe adjunto de la Dirección General de Operaciones del Estado Mayor ruso, el general Igor Kiríllov, jefe de las Fuerzas de Defensa Nuclear, Biológica y Química, o Zaur Gurtsiev, el militar encargado de coordinar la campaña de bombardeos indiscriminados sobre la ciudad de Mariúpol.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.