La Policía registra la vivienda de la ministra francesa de Cultura Rachida Dati por una investigación por corrupción

La Policía registró este jueves el domicilio de la ministra de Cultura francesa y candidata conservadora a la Alcaldía de París para 2026, Rachida Dati, en el marco de una de las invetigaciones por presunta corrupción abiertas contra ella.

La redada tuvo lugar en su vivienda de la capital rancesa y también en el Ministerio de Cultura y en el Ayuntamiento del distrito VII de París, que ella lidera igualmente desde 2008, según detalló la Fiscalía en un comunicado.

A la ministra, que también fue titular de Justicia de Nicolas Sarkozy de 2007 a 2009, se le abrió una investigación judicial en octubre pasado por posibles delitos de corrupción activa y pasiva, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, receptación y blanqueo de capitales relacionados con el ejercicio del mandato de diputada al Parlamento Europeo.

El objetivo de las pesquisas es buscar pruebas sobre si Dati recibió dinero en 2010 y 2011 de la empresa energética GDF Suez, después rebautizada Engie, mientras era diputada del Parlamento europeo, según detalló France Télévisions.

Dati, que niega las acusaciones, ejerció de abogada entre 2009 y 2019 en paralelo a sus cargos públicos y se sospecha que recibió pagos de GDF Suez para defender sus intereses en el Europarlamento.

Este caso salió a la luz después de que el programa televisivo Complément d'enquête, de France Télévisions, y el semanario Le Nouvel Obs revelaran el pasado junio a su vez GDF Suez había pagado la misma cantidad en 2010 y 2011.

Los frentes judiciales de Dati

No son los únicos frentes que tiene abiertos la ministra, que se encuentra ya promocionando su candidatura a reemplazar a la socialista Anne Hidalgo de cara a las elecciones municipales que se celebrarán en marzo de 2026.

El más grave es el que la llevará a juicio en septiembre de 2026, relacionado con 900.000 euros que Dati recibió entre 2010 y 2012 de una filial de la alianza Renault-Nissan (RNBV), igualmente mientras era eurodiputada.

Está acusada de corrupción pasiva, tráfico de influencias, receptación de abuso de poder y receptación de abuso de confianza porque la instrucción apunta a que los pagos no correspondían a un trabajo real de consultoría jurídica, sino que encubrían actividades de cabildeo en el Parlamento Europeo.

También tiene una investigación abierta por 19 joyas de lujo no declaradas a la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (HATVP), cuyo valor se estima entre 420.000 y 600.000 euros.

Dati fue ministra de Justicia en el primer Gobierno de Sarkozy en 2007, cargo que abandonó dos años más tarde para consagrarse a la vida municipal parisiense, compatibilizada con un escaño en el Parlamento Europeo entre 2009 y 2019.

En las últimas municipales, celebradas el año pasado, fue derrotada en su carrera a la Alcaldía de París por la socialista Anne Hidalgo, aunque mantuvo su puesto al frente del distrito 7, del que es alcaldesa desde 2008.