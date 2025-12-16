EEUU asegura que el acuerdo de paz está "al 90%" pero Zelenski pide más garantías de seguridad antes de ceder sobre el Donbás

Las negociaciones se estancan porque Rusia no acepta un alto el fuego y exige cesiones, mientras Ucrania demanda respaldo internacional y consulta a sus ciudadanos antes de ceder territorio.

Europa ha ofrecido enviar tropas a Ucrania como garantía, pero Rusia rechaza la presencia de fuerzas de la OTAN en la región.

Volodímir Zelenski exige compromisos sólidos de defensa, similares al Artículo 5 de la OTAN, antes de aceptar cesiones territoriales en el Donbás.

Estados Unidos afirma que el acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia está cerrado en un 90%, pero quedan pendientes las garantías de seguridad para Ucrania.

La delegación estadounidense desplazada a Berlín y encabezada por los ubicuos Steve Witkoff y Jared Kushner filtró este lunes su optimismo respecto a las negociaciones de paz.

Según Estados Unidos, el acuerdo estaría cerrado al 90%, con pequeños flecos por concretar respecto a cómo se va a organizar la zona desmilitarizada de libre comercio en la parte ucraniana del Donbás y exactamente qué garantías de seguridad va a ofrecer Occidente a Ucrania para que no se repita lo de 2014 y 2022.

Ahora mismo, la hipótesis que se maneja es un acuerdo similar al Artículo 5 de la OTAN. Es decir, un compromiso para que un ataque contra Ucrania se considerara un ataque contra todos los firmantes.

Ahora bien, no está nada claro que Estados Unidos se vaya a comprometer con sus propias tropas ahora que parece estar de retirada de Europa y por eso la europea Coalición de Voluntarios ha aprovechado la ocasión para organizar sus propias reuniones tanto con Volodímir Zelenski como con la delegación americana.

El problema de raíz no es tanto qué se le puede ofrecer a Ucrania, sino qué aceptaría Rusia.

La Administración Trump ha decidido que es Rusia quien va ganando esta guerra y que es ella la que debe decidir cómo acabarla. No va a contradecir los deseos del Kremlin al respecto, y si desde Moscú se dice que una solución es inaceptable, se descarta y punto.

Witkoff y Kushner están convencidos de que Rusia acepta la propuesta al estilo OTAN, pero eso está por ver. A veces, sobre todo Witkoff, se dejan llevar por un entusiasmo poco justificado.

Los líderes europeos reciben en Berlín a los negociadores de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, y al presidente ucraniano Volodímir Zelenski. Lisi Niesner Reuters

Europa vuelve a ofrecer sus tropas

Y el asunto es que esas garantías, que igual, efectivamente, suponen el 10% del total por acordar, son decisivas para que Ucrania se retire de su parte de Donetsk y entregue, por lo tanto, las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk, donde concentra la gran mayoría de sus recursos militares.

Zelenski pide algo que no sea como Minsk, pero que tampoco sea como el memorándum de Budapest de 1994, por el cual Ucrania cedía sus armas nucleares a Rusia a cambio de la protección de su vecino, de Estados Unidos y de Reino Unido.

En otras palabras, Zelenski, que aún sigue sin tener nada claro lo de que Rusia sí pueda quedarse con su parte invadida del Donbás y tener ahí tropas y solo sea Ucrania quien desmilitarice la suya, quiere hombres y armas sobre el terreno. Que, si en un momento dado, Rusia se animara a romper el acuerdo y tomar esa zona desmilitarizada "de libre comercio", se pueda intervenir en el momento.

Por eso, solicitó un compromiso para defender "los cielos y las aguas ucranianas" y el refrendo de sus propios ciudadanos antes de ceder nada al Kremlin.

Ante esta petición, los socios europeos recogieron inmediatamente el guante y se ofrecieron a mandar tropas a Ucrania, algo que ya habían barajado anteriormente Francia, Reino Unido y Alemania.

El problema es que justo aquí es donde todo se bloquea y la situación entra en bucle.

Para llegar a un acuerdo, Estados Unidos, en nombre de Rusia, exige cesiones territoriales —está por ver si Rusia se conformaría con eso porque de momento no lo ha expresado claramente—, Ucrania a su vez solicita garantías de seguridad… y esas garantías de seguridad parecen pasar por la presencia de tropas de la OTAN, algo a lo que Rusia se niega en redondo.

Yuri Ushakov y Vladímir Putin durante la reunión con Steve Witkoff, de espaldas en esta foto. Alexander Kazakov Reuters / Sputnik

El círculo vicioso del que no salimos

En ese sentido, se juntan varios motivos para el pesimismo: de entrada, el hecho de que esto lo estén negociando dos empresarios sin apenas experiencia diplomática —aunque es cierto que Kushner jugó un papel importante en los Acuerdos de Abraham—, obsesionados con crear zonas de comercio donde solo hay intereses imperialistas.

Aparte, el hecho de que nadie sea capaz de romper el citado círculo vicioso. Y eso solo sería la primera parte, porque, hay que insistir, las exigencias territoriales a Ucrania responden simplemente a aquello que Trump cree que podría satisfacer a Putin.

Como Zelenski es consciente de ello, no deja de pedir una reunión directa con el presidente ruso, algo a lo que este se niega alegando la falta de legitimidad de su homólogo por no convocar elecciones.

Aquí tenemos otro bucle: Zelenski dice necesitar el apoyo expreso de su ciudadanía antes de ceder ninguna parte de su territorio. Para ello, podría optar por un referéndum o por unas elecciones presidenciales en las que incluya dicha promesa. Ahora bien, en medio de bombardeos, ataques y contraataques, es complicado pensar que se pueden poner urnas en colegios electorales y recontar votos como si nada.

Con lo cual, el orden debería ser: primero, un alto el fuego en las posiciones actuales del frente; después, convocatoria de elecciones; a continuación, reunión entre Putin y el líder ucraniano que resulte elegido… y que sean ellos dos, sin todo este teléfono escacharrado que llevamos meses viviendo los que decidan el futuro de sus países.

Comoquiera que Rusia se niega a dicho alto el fuego pues considera que el tiempo juega a su favor y que su posición negociadora siempre puede ser mejorada con las armas, estas negociaciones nos recuerdan a Sísifo empujando su piedra a lo alto de la montaña solo para ver cómo una y otra vez termina cayéndose, para desesperación de propios y ajenos.