El vídeo del ataque de Ucrania con drones kamikaze navales en el que destruyó un submarino de Rusia en el mar Negro

Momento en que los drones ucranianos impactan al submarino ruso estacionado en el Mar Negro. X

Las claves nuevo Generado con IA El Servicio de Seguridad de Ucrania inutilizó un submarino ruso de clase Kilo en el puerto de Novorossiysk, en el mar Negro, utilizando drones kamikaze navales de fabricación ucraniana. El ataque causó daños críticos al submarino ruso, equipado con lanzadores de misiles Kalibr, en una base estratégica utilizada por Moscú para operaciones navales contra Ucrania. El submarino destruido, apodado 'Agujero Negro' por su baja firma acústica, representa una pérdida de hasta 500 millones de dólares para Rusia debido a las sanciones internacionales. Empresas alemanas y ucranianas han anunciado la creación de una línea de producción automatizada de drones militares en Europa para abastecer a las Fuerzas Armadas de Ucrania.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) inutilizó este lunes un submarino ruso en el puerto de Novorossiysk, en el Mar Negro, en su primer ataque con drones kamikaze navales 'Sub Sea Baby' de fabricación ucraniana.

En un comunicado, explicó que los drones impactaron al submarino de clase Kilo del proyecto 636.3 de la Armada rusa, equipado con cuatro lanzadores de misiles de crucero Kalibr, causando una fuerte explosión y daños críticos.

El puerto de Novorossiysk es una base estratégica para Moscú, conectada a la península ocupada de Crimea, que Rusia anexó en 2014 y usa como base naval desde entonces para atacar territorio ucraniano.

In a massively successful raid, Ukrainian undersea drones snuck into Russia's Novorossiysk harbor and blew up a Kilo-class submarine. pic.twitter.com/JYpKvmTtUB — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 15, 2025

El ataque de este lunes fue realizado conjuntamente por la 13ª Dirección Principal de Contrainteligencia Militar del SBU y la Armada de Ucrania.

El SBU estima que un submarino de este tipo cuesta alrededor de 400 millones de dólares. Sin embargo, debido a las sanciones internacionales contra Moscú por la invasión de Ucrania, construir hoy un submarino comparable podría costarle hasta 500 millones de dólares.

Este tipo de submarino también es conocido como "Agujero Negro" debido a su baja firma acústica y su reducción de la visibilidad del sonar.

El submarino permanecía estacionado en Novorossiysk debido a que Rusia se ha visto obligada a replegar a su flota del mar Negro a este puerto debido a los repetidos ataques ucranianos con drones que sufrían sus barcos ubicados en la península de Crimea.

Precisamente, este lunes el fabricante alemán Quantum-Systems y la empresa ucraniana Frontline Robotics anunciaron la creación de la empresa conjunta Quantum Frontline Industries (QFI), que establecerá en Europa la primera línea de producción totalmente automatizada y a escala industrial de drones para las Fuerzas Armadas de Ucrania.

En el marco de la iniciativa gubernamental ucraniana 'Build with Ukraine', la nueva empresa producirá en serie drones multiuso probados en el campo de batalla desarrollados por Frontline Robotics y el 100 % de los sistemas producidos en Alemania serán entregados a las Fuerzas de Defensa de Ucrania en volúmenes definidos por el Ministerio de Defensa ucraniano.