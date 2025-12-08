La UE replica a Trump: no aceptará interferencias en su política interna ni el dominio de los "oligarcas tecnológicos"

Algunas voces europeas, como Valérie Hayer, consideran que la nueva estrategia de Trump convierte a su administración en enemiga de Europa.

Costa defiende la visión europea sobre la libertad de expresión y el pluralismo, frente a las críticas de Washington por la multa a la plataforma X.

António Costa, presidente del Consejo Europeo, afirma que la UE no aceptará que EE.UU. intente influir en la vida política europea ni sustituya a los ciudadanos europeos en sus decisiones.

La Unión Europea responde a la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Donald Trump rechazando cualquier injerencia en su política interna y el dominio de los "oligarcas tecnológicos".

Tras un fin de semana de completo estupor, los dirigentes de la UE dan su primera respuesta oficial a la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Donald Trump, que sostiene que Europa corre el riesgo de "aniquilación de su civilización" por las "políticas migratorias", la "censura de la libertad de expresión", la "represión de la oposición política" o la propia existencia de la Unión.

El Gobierno de Trump anuncia, además, su propósito de "fomentar la resistencia a la trayectoria actual de Europa dentro de los países europeos". Es decir, de apoyar a los partidos de derecha radical más próximos a sus tesis, como ya hizo el vicepresidente JD Vance en la Conferencia de Múnich a principios de año con Alternativa para Alemania.

El encargado de dar la réplica a esta nueva embestida de Trump ha sido el presidente del Consejo Europeo, el socialista portugués António Costa, con un mensaje que pretende ser firme: la UE no aceptará interferencias en su política interna ni el dominio de los "oligarcas tecnológicos".

"El discurso del vicepresidente JD Vance en Múnich y los varios mensajes del presidente Trump en X (antes Twitter) son ahora oficialmente la doctrina de los Estados Unidos. Debemos tomar nota y actuar en consecuencia", ha dicho Costa en un discurso en París.

"¿Qué significa esto? Significa que necesitamos algo más que nuevas energías. Debemos centrarnos en construir una Europa que entienda que las relaciones entre aliados y las alianzas surgidas tras la Segunda Guerra Mundial han cambiado", sostiene el presidente del Consejo Europeo.

Para Costa, lo que está claro es que "EEUU ya no cree en el multilateralismo, en el orden internacional basado en normas ni en el cambio climático". "Tenemos diferencias en nuestra forma de ver el mundo. Es cierto que esta estrategia sigue considerando a Europa como un aliado. Eso es positivo".

"Pero si somos aliados, debemos comportarnos como aliados. Y los aliados no amenazan con interferir en la vida democrática o en las decisiones políticas internas de esos aliados. Se respetan. Se respeta la soberanía mutua", ha insistido.

"Es evidente que los europeos no compartimos la misma visión que los estadounidenses en diversos temas. Es algo natural. Lo que no podemos aceptar es la amenaza de una injerencia en la vida política europea. EEUU no puede sustituir a los ciudadanos europeos a la hora de decidir cuáles son los partidos correctos o incorrectos", avisa el presidente del Consejo Europeo.

Costa también ha respondido a las críticas del Gobierno de Trump a la multa mínima de 120 millones de euros que Bruselas impuso a la plataforma X el pasado viernes por prácticas engañosas. Una sanción que según Washington constituye un ataque a la libertad de expresión y a las empresas estadounidenses.

El presidente del Consejo Europeo replica que los EEUU de Donald Trump "tampoco pueden sustituir a Europa en su visión sobre la libertad de expresión". "Y en este punto debemos ser claros. Nuestra historia nos ha enseñado que no existe libertad de expresión sin libertad de información. Y la libertad de información solo existe donde se respeta el pluralismo", ha subrayado.

"No habrá libertad de expresión si la libertad de información de los ciudadanos se sacrifica para defender a los oligarcas tecnológicos de los EEUU", alega el alto dirigente comunitario.

Su receta para hacer frente tanto a los adversarios como a los aliados poco fiables es "fortalecer Europa". "A veces dudamos del poder de Europa. Pero lo que veo es que hay mucha gente tratando de debilitarla, y me pregunto: si Europa no es fuerte, ¿por qué tantos intentan socavarla? Porque la verdad es que sí somos fuertes", ha concluido Costa.

Trump, enemigo de Europa

Con esta contundente respuesta, el presidente del Consejo Europeo se distancia de la jefa de la diplomacia comunitaria, la estonia Kaja Kallas, que el sábado, nada más conocerse la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Trump, optó por un tono más conciliador.

"Europa ha subestimado su propio poder, especialmente respecto a Rusia. Deberíamos tener más confianza en nosotros mismos. Estados Unidos sigue siendo nuestro mayor aliado. Y le conviene que trabajemos juntos", dijo Kallas.

Otros políticos europeos con menor proyección pública -y por tanto con más margen de maniobra para expresarse públicamente- han sido mucho menos diplomáticos que Costa o Kallas. El caso más destacado es el de Valérie Hayer, la jefa del grupo liberal Renew en la Eurocámara y estrecha aliada del presidente francés, Emmanuel Macron.

"Las relaciones transatlánticas siguen siendo cruciales, pero solo con quienes respetan a la UE. Esta nueva estrategia confirma que la administración Trump es enemiga de Europa. Debemos dejar de comportarnos como amigos suyos", ha escrito Hayer en su cuenta de X.