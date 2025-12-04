La UE acusa a China de "monopolizar" las materias primas críticas y acelera su plan para reducir dependencias

La UE invertirá hasta 3.000 millones de euros en 12 meses en proyectos alternativos y aspira a reciclar el 25% y procesar el 40% de las materias primas críticas que consuma para 2030.

El nuevo Centro Europeo de Materias Primas Críticas coordinará proyectos estratégicos, compras conjuntas y reservas para diversificar el suministro y reforzar la resiliencia europea.

Bruselas lanza el plan RESourceEU para reducir la dependencia de China, incluyendo reciclaje de materiales, facilitación de permisos mineros y búsqueda de proveedores alternativos.

La UE acusa a China de monopolizar entre el 70% y el 90% de la extracción y refinado de materias primas críticas, como tierras raras e imanes permanentes.

"Es forzoso constatar que, en lo que respecta a las materias primas, dependemos la mayoría de las veces de un solo país, que es China", denuncia el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Industria, el francés Stéphane Séjourné.

"Existe una estrategia china que ha monopolizado entre el 70% y el 80% ya sea de la extracción o el refinado, dependiendo de las materias primas críticas", ha destacado. Pekín produce además el 90% de las tierras raras refinadas y de los imanes de tierras raras del mundo.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha adoptado este miércoles el Plan de Acción RESourceEU, cuyo objetivo es garantizar el suministro en la UE de estos recursos estratégicos, como tierras raras, cobalto o litio. Se trata de ingredientes fundamentales para industrias como la automovilística, la militar o los semiconductores.

La principal novedad de RESourceEU es la apuesta por el reciclaje de tierras raras e imanes permanentes como receta para reducir la dependencia de China. Bruselas también apuesta por facilitar los permisos para explotar las minas existentes dentro de la UE, así como buscar proveedores alternativos como Ucrania, Noruega, Australia, Canadá o África del Sur.

En la actualidad, la UE recupera menos del 1% de las tierras raras consumidas. Con los incentivos adecuados, los recicladores europeos de tierras raras podrían satisfacer hasta el 20% de la demanda actual de imanes permanentes.

Para impulsar el reciclaje, Bruselas propondrá durante la primera mitad de 2026 introducir restricciones a la exportación de residuos y desechos de imanes permanentes, así como medidas específicas sobre la chatarra de aluminio. Se estudiará la adopción de acciones similares para la chatarra de cobre si se considera necesario.

Otro de los pilares del Plan RESourceEU es la puesta en marcha del Centro Europeo de Materias Primas Críticas, un nuevo organismo destinado a vigilar el mercado, orientar y financiar proyectos estratégicos junto a socios públicos y privados.

Además, el Centro, que empezará a funcionar a principios de 2026, actuará como gestor de cadenas de suministro, promoviendo compras conjuntas y reservas estratégicas para garantizar un suministro diversificado y resistente en toda Europa.

En los próximos 12 meses, la UE destinará hasta 3.000 millones de euros para impulsar proyectos que ofrezcan suministros alternativos a corto plazo.

La Comisión, el Banco Europeo de Inversiones y los Estados miembros ya están liberando fondos para dos proyectos prioritarios: la extracción de litio de Vulcan en Alemania para baterías y el proyecto de molibdeno Malmbjerg de Greenland Resources, destinado a garantizar el suministro para el sector de la defensa.

El dominio de China

La Ley de Materias Primas Críticas (aprobada en 2024) establece que, para 2030, la UE debe tener la capacidad de extraer el 10 %, procesar el 40 % y reciclar el 25 % de las materias primas estratégicas que consume. Al mismo tiempo, debe diversificar su suministro para no depender de un solo país en más del 65% de su demanda.

"Aunque la dirección está clara, es fundamental acelerar el progreso hacia estos objetivos", avisa el Ejecutivo comunitario.

"China ha establecido un dominio de la capacidad de producción global en todas las etapas de la cadena de valor, desde la extracción hasta la fabricación de metales o de imanes. Este control genera dependencias para la UE y otros socios, que cada vez más se utilizan como herramienta geopolítica, con capacidad para afectar significativamente la industria europea", dice el informe de Bruselas.

"Una crisis en el suministro de materias primas críticas representa una amenaza real y presente para la UE", avisa la Comisión.

Pekín aprovecha su poder en el mercado de materias primas críticas para expandir gradualmente su dominio en cadenas de valor clave, como las de baterías, coches eléctricos o turbinas.

Además, en los últimos tres años, China ha adoptado una serie de medidas de control de exportaciones que afectan a recursos estratégicos como grafito, galio, tungsteno, bismuto, germanio y tierras raras, así como a productos finales como baterías o equipos relacionados con el procesamiento de tierras raras.

Las nuevas restricciones del 9 de octubre de 2025 incluyeron controles extraterritoriales sobre cualquier producto industrial o de defensa que contenga ciertas materias primas críticas. Su suspensión por un año (pactada por Donald Trump con Xi Jinping pero que se ha extendido a la UE) "ofrece únicamente un alivio temporal y parcial".

Los fabricantes europeos de coches, maquinaria y dispositivos médicos siguen afectados por otras medidas vigentes, que provocan bloqueos administrativos y retrasos en los envíos. "Con pocas alternativas en el mercado, a menudo quedan a la espera, sin visibilidad sobre los plazos de aprobación de las licencias y obligados a proporcionar información empresarial sensible", admite Bruselas.

Todo esto "podría llevar al cierre temporal de la producción e incluso al cierre de plantas y despidos, al mismo tiempo que socava la seguridad económica de la UE, su competitividad a largo plazo y los objetivos de transición energética".

"La dependencia crítica de ciertas materias primas también puede dificultar la capacidad de la UE para cumplir sus objetivos de preparación en defensa para 2030 y apoyar militarmente a Ucrania, lo que representa un riesgo directo para la seguridad", concluye la Comisión.