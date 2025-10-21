La UE no aprobará el fin del cambio de hora que reclama Sánchez para proteger los "biorritmos": lo apoyan 3 de 27

Polonia y Finlandia respaldaron la petición de España, mientras que la mayoría de los países permanecen indecisos.

El principal obstáculo es la falta de consenso entre los Estados miembros sobre qué huso horario adoptar permanentemente.

El cambio de hora estacional es considerado por Sánchez como negativo para la salud y carece de sentido en términos de ahorro energético.

La propuesta de Pedro Sánchez para abolir el cambio de hora en la UE sigue bloqueada, con solo tres de los 27 países miembros apoyándola.

"Es un expediente que está bloqueado y que previsiblemente seguirá estándolo", explica a EL ESPAÑOL un veterano diplomático europeo sobre el nuevo intento que pretende liderar ahora Pedro Sánchez para abolir el cambio de hora estacional en la UE.

Aunque su Gobierno se había mantenido hasta ahora en un discreto y más bien escéptico segundo plano en este debate, el presidente del Gobierno se ha descolgado este lunes con una petición por sorpresa para acabar definitivamente con el cambio de hora en Europa en 2026 con el fin de proteger "los ritmos biológicos" y porque es "negativo para la salud".

"Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente", alega Sánchez en un vídeo difundido en redes sociales justo en la semana en que toca retrasar los relojes para entrar en el horario de invierno.

Se trataría de reactivar una propuesta legislativa que puso sobre la mesa el anterior presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en septiembre de 2018 a raíz de una consulta pública que se saldó con un récord 4,6 millones de respuestas y que venía apadrinada por Alemania.

En los siete años transcurridos desde entonces, la Eurocámara sí que ha aprobado acabar con el cambio de hora, pero los Estados miembros han sido incapaces de lograr la mayoría cualificada necesaria para sacar adelante la reforma.

Ante esta parálisis enquistada, la actual presidenta, Ursula von der Leyen, llegó a plantearse el pasado febrero retirar de la mesa su propuesta. Tras hablarlo con los Estados miembros y con el Parlamento, el Ejecutivo comunitario ha decidido hacer un último intento con la elaboración en los próximos meses de un estudio de impacto.

¿Cuál es el problema de fondo que impide avanzar? Según el plan inicial de Juncker, cada Estado miembro tendría plena libertad para optar de manera permanente por la hora de verano o por la de invierno, aunque se recomendaba consultar y pactar con los vecinos. La elección del huso horario es competencia nacional.

Caos de husos horarios

El principal temor entre los Estados miembros es que este plan acabe degenerando en un caos de husos horarios en Europa, en el que países vecinos tengan horas distintas y hasta contradictorias.

Hay que tener en cuenta que ahora mismo los países de la UE ya se extienden por tres husos horarios distintos: 2 están en la hora de Europa Occidental (Irlanda y Portugal), otros 17 en la hora de Europa Central (entre ellos España), y los 8 restantes en la hora de Europa Oriental (Bulgaria, Chipre, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania y Rumanía).

"La UE no tiene la competencia para imponer un único huso horario. Y muchos Estados miembros están indecisos sobre qué horario adoptar, ya que existen múltiples perspectivas desde las cuales analizar el cambio de hora: económica, científica", señala el veterano diplomático europeo.

"Nadie quiere encontrarse en una situación en la que haya diferentes realidades horarias entre los Estados miembros, ya que esto tendría un impacto enorme en el mercado único", agrega.

De hecho, el propio Sánchez no aclara en su video si España se quedaría de forma permanente en el horario de verano o en el del invierno. El grupo de expertos que creó en su primera legislatura para examinar la propuesta de Juncker no fue capaz de llegar a ninguna conclusión y recomendó mantener el statu quo.

Incluso los países más entusiastas de abolir el cambio de hora (Alemania, Lituania, Finlandia, Estonia, Letonia o Croacia) pedían más tiempo para decidir sobre el huso horario y coordinarse con sus vecinos.

La mayoría de Estados miembros no lo tenían nada claro. Otros, como Portugal o Grecia, se posicionaron abiertamente en contra. El último debate a nivel ministerial tuvo lugar en diciembre de 2019.

Por si fuera poco, los servicios jurídicos del Consejo elaboraron un dictamen negativo sobre la propuesta de Juncker, cuya conclusión es que el texto legislativo no está suficientemente motivado.

Además, algunas de sus disposiciones, como la obligación impuesta a los Estados miembros de elegir la hora oficial permanente, tampoco respetan los principios de proporcionalidad y subsidiariedad.

Nuevo estudio de Bruselas

En el breve debate público en el Consejo de Energía de este lunes, Polonia y Finlandia han sido los dos únicos países que han apoyado la petición de España de reactivar el debate para abolir el cambio de hora, mientras que el resto de países han guardado silencio.

El fin del cambio de hora produciría "buenos efectos en la salud física de las personas, especialmente en países oscuros como Finlandia", ha dicho el representante de ese país nórdico.

"La Comisión sigue considerando que poner fin al cambio de hora dos veces al año es la opción más lógica de cara al futuro", ha señalado el responsable de Energía, Dan Jørgensen, en su respuesta a la petición de España.

"Aunque este cambio estacional de hora no figure entre las principales prioridades de la agenda política de la UE, se trata de un tema que resuena entre millones de ciudadanos europeos", ha alegado el comisario de Energía.

"La Comisión ha decidido atender la petición de los Estados miembros de realizar un análisis más profundo. Está previsto que próximamente se inicie un estudio que respalde la toma de decisiones sobre este asunto", ha anunciado Jørgensen.

El Ejecutivo comunitario seguirá apoyando los trabajos de los Gobiernos y la Eurocámara en la búsqueda de una "posición común" sobre este asunto. No obstante, el comisario ha dejado claro que "los cambios de hora continuarán hasta que los colegisladores adopten formalmente una decisión".