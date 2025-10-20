Bruselas hará un estudio sobre el impacto de abolir el cambio de hora como pide Sánchez ante la falta de consenso en la UE

El Comisario de Energía, Dan Jørgensen, ha señalado que terminar con el cambio de hora es una opción lógica a futuro, y la Comisión Europea busca una posición común entre los Estados miembros.

Polonia y Finlandia apoyan la petición de España para reactivar el debate sobre la abolición del cambio de hora en la UE, que necesita mayoría cualificada para ser aprobada.

España, a través del embajador Oriol Escalas, ha destacado que el cambio de hora solo ahorra 6 euros por hogar al año y tiene efectos negativos en la salud.

La Comisión Europea realizará un estudio sobre el impacto de abolir el cambio de hora estacional, siguiendo la propuesta de Pedro Sánchez.

La Comisión de Ursula von der Leyen tiene previsto realizar un estudio sobre el impacto de abolir el cambio de hora estacional, como ha reclamado Pedro Sánchez, con el fin de desatascar el debate entre los Estados miembros, que no han logrado llegar a ningún acuerdo sobre la propuesta original de Bruselas, que data de 2018.

Aunque España se había mantenido hasta ahora en un discreto segundo plano en este debate, el presidente del Gobierno se ha descolgado este lunes con una petición por sorpresa para acabar definitivamente con el cambio de hora en Europa en 2026 con el fin de proteger "los ritmos biológicos" y porque es "negativo para la salud".

La petición de Sánchez ha sido planteada este lunes en el Consejo de Energía de la UE por el embajador permanente adjunto de España, Oriol Escalas, que ha destacado que el cambio de hora apenas genera un ahorro de 6 euros por hogar al año.

"Estos ahorros resultan insignificantes, mientras que los costes asociados para la salud y el bienestar superan cualquier posible beneficio", ha indicado el embajador.

En un breve debate público en el apartado de puntos varios, Polonia y Finlandia han apoyado la petición de España de reactivar el debate para abolir el cambio de hora, mientras que el resto de países han guardado silencio. El cambio debe aprobarse por mayoría cualificada de los Estados miembros.

El fin del cambio de hora produciría "buenos efectos en la salud física de las personas, especialmente en países oscuros como Finlandia", ha dicho el representante de ese país nórdico.

"La Comisión sigue considerando que poner fin al cambio de hora dos veces al año es la opción más lógica de cara al futuro", ha señalado el responsable de Energía, Dan Jørgensen, en su respuesta a la petición de España.

Ante el bloqueo absoluto de este expediente, Bruselas se planteó en febrero de este año retirar su propuesta legislativa, pero tras hablarlo con los Estados miembros y la Eurocámara ha decidido hacer un nuevo intento.

"Aunque este cambio estacional de hora no figure entre las principales prioridades de la agenda política de la UE, se trata de un tema que resuena entre millones de ciudadanos europeos", ha alegado el comisario de Energía.

La propuesta de Bruselas de 2018 surgió a raíz de una consulta pública que recibió un número récord de 4,6 millones de respuestas, que revelaron un "fuerte deseo de cambio", según ha recordado.

"La Comisión ha decidido atender la petición de los Estados miembros de realizar un análisis más profundo. Está previsto que próximamente se inicie un estudio que respalde la toma de decisiones sobre este asunto", ha anunciado Jørgensen.

El Ejecutivo comunitario seguirá apoyando los trabajos de los Gobiernos y la Eurocámara en la búsqueda de una "posición común" sobre este asunto. No obstante, el comisario ha dejado claro que "los cambios de hora continuarán hasta que los colegisladores adopten formalmente una decisión".