Rutte se pone del lado de Trump contra Sánchez: "Está presionando para que se cumpla el 5% y yo también"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se ha puesto del lado de Donald Trump en su presión insistente a Pedro Sánchez para que aumente el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB, aunque ha eludido cuidadosamente pronunciarse sobre la amenaza del presidente de Estados Unidos de imponer aranceles contra España.

Rutte ha destacado que el objetivo del 5% fue aprobado de forma unánime por los 32 países miembros de la OTAN en la cumbre de junio en La Haya. También ha señalado que España ya se ha comprometido a cumplir con las capacidades militares que se ha comprometido a poner a disposición de la Alianza.

¿Está justificada la amenaza de Trump de imponer aranceles a España por su negativa al 5%?, le han preguntado al jefe de la OTAN en la rueda de prensa final de la reunión de ministros de Defensa celebrada este miércoles en Bruselas, a la que ha asistido la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Rutte ha respondido con un regate largo que parecía cuidadosamente preparado para respaldar a Trump sin provocar al mismo tiempo una fractura irreparable con España.

"El presidente Trump ha sido extremadamente importante para que la cumbre de la OTAN sea un éxito. Ya lo he dicho antes: sin él, nunca habríamos llegado a este resultado del 5%, que incluye el 3,5% de gasto básico en defensa", ha arrancado el secretario general de la OTAN.

"Si alguien piensa que, sin Trump como presidente de Estados Unidos, habríamos alcanzado este acuerdo, creo que eso sería muy poco realista", ha insistido.

"Realmente lo hemos logrado por dos razones: porque debemos alcanzar los objetivos de capacidad, y porque necesitamos estar preparados, en caso de que se active el Artículo 5, para hacer todo lo necesario para defendernos del adversario que nos ataque, sea Rusia, el terrorismo o cualquier otro", sostiene Rutte.

El segundo motivo para insistir en el 5% es lograr que los aliados europeos se igualen con EEUU en gasto militar. "Así que él realmente está presionando para ello, y yo también", ha dicho el jefe de la OTAN.

"Lo bueno es que en La Haya tuvimos unanimidad, los 32 países, unanimidad total, con España completamente de acuerdo con los objetivos de capacidad. Creo que eso es importante destacarlo", ha rematado.