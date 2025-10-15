Robles se abre a gastar más del 2% en Defensa en un futuro: "Lo que pase en 2030 o en 2035 nadie lo sabe, ya veremos"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, trata de quitar hierro a los ataques de Donald Trump contra España por la negativa de Pedro Sánchez a aumentar hasta el 5% el gasto en Defensa, pero al mismo tiempo se abre a que la inversión militar acabe subiendo más allá del 2% en el futuro.

"Yo puedo decir que en el 2025 España está cumpliendo su obligación asumida en el 2014 (de llegar al 2%). Lo que pase en el 2030 o en el 2035, creo que absolutamente nadie lo puede saber", ha señalado Robles al término de la reunión de la OTAN celebrada este miércoles en Bruselas.

Según el calendario aprobado por la Alianza Atlántica en la cumbre de La Haya, el objetivo del 5% debe alcanzarse en 2032. Para facilitar su cumplimiento está dividido en dos componentes: un 3,5% de gasto militar en sentido estricto y un 1,5% de inversión en defensa en sentido amplio, incluyendo por ejemplo infraestructuras.

En los últimos días, Trump ha amenazado sucesivamente con expulsar a España de la OTAN o con imponer un recargo arancelario individualizado contra nuestro país por negarse a asumir la meta del 5%. En La Haya, Sánchez firmó la declaración final que recoge este compromiso, pero a continuación anunció en solitario que no pensaba cumplirlo y que se plantaba en el 2,1%.

La ministra de Defensa ha señalado que la expulsión de España de la OTAN "no es posible", y ha atribuido la fijación del presidente de EEUU con nuestro país a las preguntas de los periodistas, aunque sus críticas de la semana pasada fueron por iniciativa propia durante una reunión con el presidente de Finlandia, sin que nadie le preguntara.

Para Robles, las amenazas del presidente de Estados Unidos son "declaraciones sacadas de contexto". "España es un aliado serio, fiable, responsable y comprometido", ha insistido.

Nuestro país tiene desplegados más de 3.000 soldados en misiones de la OTAN y está haciendo un "esfuerzo importantísimo" en materia de inversión en Defensa, hasta alcanzar el 2% este año, con un gasto adicional de 10.471 millones.

Según Robles, los aliados reconocen la contribución de España a la Alianza y algunos países, entre los que ha citado a Rumanía o Eslovaquia, le han agradecido la presidencia de tropas.

En Bruselas, la ministra de Defensa ha mantenido un breve aparte con su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, en el que, según su versión, no le ha transmitido ninguna de las críticas ni amenazas de Trump.

"Hemos hablado de nuestras relaciones bilaterales en el ámbito militar, que como digo son unas relaciones francamente buenas", asegura Robles. Hegseth le ha invitado además a los actos de celebración del 250 aniversario de la independencia de EEUU en California, pero Robles ha excusado su presencia porque según ha dicho no le da tiempo a ir.