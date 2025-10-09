Von der Leyen supera las dos mociones de censura de los ultras de izquierda y derecha gracias a la 'gran coalición'

La presidencia de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha superado holgadamente este jueves las dos mociones de censura presentadas contra ella por el grupo de La Izquierda y la formación de derecha radical Patriotas por Europa.

La alemana ha sobrevivido a ambos intentos de reprobación gracias a que mantiene un apoyo mayoritario de la 'gran coalición' europeísta, formada por el PPE (su propia familia política), los socialistas europeos, los liberales de Renew y la mayoría de los verdes.

La moción de censura promovida por Patriotas por Europa ha sido derrotada por 378 votos en contra y 179 votos a favor y 37 abstenciones. Por su parte, la de La Izquierda ha tenido todavía menos éxito: 133 votos a favor por 383 en contra y 78 abstenciones.

Von der Leyen ha ganado una veintena de apoyos respecto a la anterior moción de julio, que se rechazó con 360 votos.

Para tumbar a la Comisión, una moción de censura necesita una doble mayoría: dos tercios de los votos emitidos y la mayoría de todos los eurodiputados (es decir, al menos 361 votos a favor).

"Agradezco profundamente el fuerte apoyo recibido hoy. La Comisión seguirá colaborando estrechamente con la Eurocámara para afrontar los retos de Europa y, juntos, obtener resultados para todos los ciudadanos europeos", ha escrito la presidenta al conocer los resultados.

En el debate previo celebrado el pasado lunes en Estrasburgo, Von der Leyen acusó a los promotores de ser marionetas al servicio de Vladímir Putin, pero al mismo tiempo tendió la mano a todos los eurodiputados que quieran trabajar con la Comisión.