La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante el debate de las dos mociones de censura el lunes en Estrasburgo

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante el debate de las dos mociones de censura el lunes en Estrasburgo Comisión Europea

Europa

Von der Leyen supera las dos mociones de censura de los ultras de izquierda y derecha gracias a la 'gran coalición'

Socialistas, liberales y verdes han avisado a la presidenta de la Comisión de que le retirarán la confianza si se decanta exclusivamente por las prioridades del PPE.

Más información: Las mociones de censura contra Von der Leyen de los ultras de izquierda y derecha tensionan la 'gran coalición' europeísta

Bruselas
Publicada
Actualizada

La presidencia de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha superado holgadamente este jueves las dos mociones de censura presentadas contra ella por el grupo de La Izquierda y la formación de derecha radical Patriotas por Europa.

La alemana ha sobrevivido a ambos intentos de reprobación gracias a que mantiene un apoyo mayoritario de la 'gran coalición' europeísta, formada por el PPE (su propia familia política), los socialistas europeos, los liberales de Renew y la mayoría de los verdes.

La moción de censura promovida por Patriotas por Europa ha sido derrotada por 378 votos en contra y 179 votos a favor y 37 abstenciones. Por su parte, la de La Izquierda ha tenido todavía menos éxito: 133 votos a favor por 383 en contra y 78 abstenciones.

Von der Leyen ha ganado una veintena de apoyos respecto a la anterior moción de julio, que se rechazó con 360 votos.

Para tumbar a la Comisión, una moción de censura necesita una doble mayoría: dos tercios de los votos emitidos y la mayoría de todos los eurodiputados (es decir, al menos 361 votos a favor).

"Agradezco profundamente el fuerte apoyo recibido hoy. La Comisión seguirá colaborando estrechamente con la Eurocámara para afrontar los retos de Europa y, juntos, obtener resultados para todos los ciudadanos europeos", ha escrito la presidenta al conocer los resultados.

En el debate previo celebrado el pasado lunes en Estrasburgo, Von der Leyen acusó a los promotores de ser marionetas al servicio de Vladímir Putin, pero al mismo tiempo tendió la mano a todos los eurodiputados que quieran trabajar con la Comisión.

"Hoy quiero reafirmar mi compromiso de trabajar con todos ustedes para mantener esa unidad: dentro de este Parlamento, entre los Estados miembros y entre nuestras instituciones", les dijo la presidenta a los eurodiputados.

"El objetivo de esta unidad no es necesariamente que estemos de acuerdo en cada detalle. De hecho, la tensión y el debate son una parte inherente e importante del proceso político", sostiene Von der Leyen.

"Se trata de ver el panorama general: de unirnos en torno a aquello que tenemos en común para ofrecer resultados a los europeos en este mundo peligroso", defendió la presidenta.

Pese a votar en contra de las mociones de censura, socialistas, liberales y verdes han avisado a Von der Leyen de que su crédito político se está acabando. Le reclaman que cumpla el programa de Gobierno pactado con ellos al inicio de la legislatura, y no únicamente las políticas del PPE.

Pese a proceder de extremos opuestos del espectro político, las dos mociones de censura contra Von der Leyen  compartían algunos de sus argumentos, en particular la crítica a los  acuerdos comerciales suscritos por la presidenta de la Comisión con Donald Trump y con Mercosur; o la falta de transparencia y rendición de cuentas.

Sin embargo, el resto de los motivos eran diferentes. Mientras que el grupo de La Izquierda -al que están adscritos  Podemos, Sumar y Bildu- ponía el acento en la "inacción" de Von der Leyen en Gaza, los Patriotas por Europa -donde está  Vox- se quejaban de que Bruselas obliga a los Gobiernos a acoger migrantes.