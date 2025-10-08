Bruselas impulsará prohibir las 'terapias de conversión' en toda la UE: 1 de cada 4 personas LGTBI las han sufrido

La Comisión de Ursula von der Leyen ha adoptado este miércoles su estrategia de igualdad LGTBIQ+ para 2026-2030, cuya iniciativa más destacada consiste en impulsar las denominadas 'terapias de conversión' en toda la Unión Europea.

Alrededor de 1 de cada 4 personas LGTBIQ+ en Europa -y casi la mitad de los hombres y mujeres trans- han experimentado algún tipo de 'terapia de conversión' con el propósito de modificar su orientación sexual o identidad de género.

Unas prácticas que incluyen "violencia física o sexual, abuso verbal y humillación", según ha denunciado la comisaria de Igualdad, la belga Hadja Lahbib.

"Las prácticas de conversión no son una terapia. Hacen daño. Pueden causar graves perjuicios físicos y mentales. Y, por encima de todo, son un ataque a la dignidad de la persona", ha dicho Lahbib.

En la actualidad, 8 de los 27 Estados miembros han prohibido ya estas prácticas. Se trata de España, Bélgica, Chipre, Francia, Alemania, Grecia, Malta y Portugal. El Ejecutivo comunitario pretende que el resto de países sigan el mismo camino.

Para ayudarles, Bruselas tiene previsto publicar un estudio que analizará la naturaleza, prevalencia e impacto de estas terapias en las personas LGTBIQ+, y promoverá un "diálogo estructurado" con el fin de facilitar una acción coordinada.

"Basándose en los resultados del estudio, la Comisión tomará las medidas apropiadas para combatir las prácticas de conversión, con un enfoque particular en apoyar a los Estados miembros, que desempeñan un papel crítico en esta área", señala la estrategia.

La comisaria de Igualdad, Hadja Lahbib, durante la rueda de prensa de este miércoles en Estrasburgo Comisión Europea

En todo caso, el Ejecutivo comunitario no descarta tampoco una iniciativa legislativa a escala de la UE, tomando como referencia la reciente iniciativa ciudadana europea Prohibición de las prácticas de conversión en la UE, que ha logrado reunir 1,2 millones de firmas.

En segundo lugar, Bruselas sopesa armonizar la legislación de la UE para combatir mejor los delitos de violencia y odio por motivos de orientación sexual e identidad de género.

"El acoso y la violencia motivados por el odio contra las personas LGTBIQ+ siguen en aumento", señala el Ejecutivo comunitario.

En 2023, el 55% de los encuestados habían sufrido acoso en los 12 meses anteriores, lo que supone un incremento de 18 puntos respecto a 2019, según los datos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE.

También han aumentado los casos de agresiones físicas y sexuales, que afectan de forma desproporcionada a las personas trans, no binarias e intersex.

"Por eso estamos trabajando para reforzar la legislación de la UE, con el fin de combatir de manera más eficaz la incitación al odio y a la violencia, especialmente en internet", ha dicho la comisaria de Igualdad.

A nivel de la UE, el marco jurídico actual solo abarca los delitos de odio basados en motivos racistas y xenófobos y por motivos de género.

Todavía no existe una legislación que garantice la protección penal frente a los delitos basados en la orientación sexual y/o la identidad de género. Como resultado, el marco jurídico entre los Estados miembros es fragmentado e incoherente, según denuncia Bruselas.