Las mociones de censura contra Von der Leyen de los ultras de izquierda y derecha tensionan la 'gran coalición' europeísta

Apenas dos meses después de sobrevivir a un primer intento de reprobación, Ursula von der Leyen se ha enfrentado este lunes en la Eurocámara a dos nuevas mociones de censura presentadas a la vez por la izquierda radical y la ultraderecha.

La presidenta de la Comisión ha acusado a los promotores de estas iniciativas para tumbarla de ser marionetas de Vladímir Putin en su intento de dividir a la UE y ha apelado a la "unidad" de las fuerzas europeístas.

Las dos mociones de censura se votarán el próximo jueves y serán rechazadas con toda seguridad. Los partidos de la 'gran coalición' que sostiene a Von der Leyen -populares, socialistas, liberales y verdes- han anunciado durante el pleno que votarán en contra.

No obstante, socialistas, liberales y verdes han avisado a la alemana de que se le acaba el crédito. Le piden que se ciña al programa centrista pactado por la 'gran coalición' y que evite cualquier tentación de escorarse a la derecha y critican al grupo popular por sus pactos con la derecha radical.

Las dos mociones de censura contra Von der Leyen comparten algunos de sus argumentos, en particular la crítica a los acuerdos comerciales suscritos por la presidenta de la Comisión con Donald Trump y con Mercosur; o la falta de transparencia y rendición de cuentas.

Sin embargo, el resto de los motivos son diferentes. Mientras que el grupo de La Izquierda -al que están adscritos Podemos, Sumar y Bildu- pone el acento en la "inacción" de Von der Leyen en Gaza, los Patriotas por Europa -donde está Vox- se quejan de que Bruselas obliga a los Gobiernos a acoger migrantes.

"Votar a favor de la censura contra esta Comisión Europea no es destruir Europa. Al contrario, es salvarla", ha asegurado el portavoz de Patriotas, Jordan Bardella, presidente del partido francés Agrupación Nacional.

El líder de Patriotas por Europa, Jordan Bardella, durante el debate de este lunes en la Eurocámara Parlamento Europeo

"A los colegas de los grupos socialista y verde de este hemiciclo, me gustaría preguntarles: ¿qué han ganado con su alineamiento con las políticas de Von der Leyen, que no sea la complicidad con el genocidio, la aprobación de acuerdos de libre comercio y el retroceso ecológico y social?", ha dicho la portavoz de La Izquierda, Manon Aubry.

La líder de los socialistas europeos, Iratxe García, muy cercana a Pedro Sánchez, ha justificado su rechazo a las dos mociones de censura alegando que la UE no puede permitirse un bloqueo cuando Putin intensifica sus incursiones en territorio europeo y Trump ha aprobado aranceles contra la UE.

"Frente al grito vacío de la extrema derecha y ante una izquierda que hace tiempo renunció a negociar, nuestra respuesta es clara: el diálogo, la negociación y el compromiso", sostiene García.

"Por eso, señora Von der Leyen, también mi advertencia es clara. Tienen que elegir entre sus enemigos antieuropeos o sus aliados europeos. Y que quede claro: nuestro apoyo no es incondicional. Depende de usted. Sólo tendrá nuestro apoyo si cumple con las promesas acordadas", ha dicho la líder socialista.

Por su parte, la líder del grupo liberal Renew, Valérie Hayer, ha avisado a Von der Leyen que su rechazo a las mociones de censura "no significa que todo vaya bien" y le ha pedido que se implique más en las negociaciones con la Eurocámara.

"También tengo un mensaje para mis colegas del PP y de los socialistas. No miréis a vuestros extremos. Dejad de darles crédito votando sus enmiendas. Mirad al centro" ha reclamado Hayer.

La líder de los socialistas europeos, Iratxe García, durante el debate de este lunes en la Eurocámara Parlamento Europeo

La copresidente de los Verdes, Terry Reintke, ha justificado su voto en contra de las mociones de censura alegando que una crisis institucional no resolvería ninguno de los problemas que tiene ahora la UE.

Al mismo tiempo, Reintke ha arremetido contra el grupo popular europeo, al que culpa de las tensiones en la 'gran coalición'. "Nuestro problema ahora mismo es que su propio grupo político con frecuencia no tiene claro en qué lado del Parlamento está", le ha dicho a Von der Leyen.

"¿Quieren trabajar con la mayoría proeuropea del centro o quieren ir con la extrema derecha que odia a Europa y a su democracia? Esta es la pregunta sobre la que necesitamos claridad para avanzar", alega la jefa de los Verdes.

"La verdad es que nuestros adversarios no solo están preparados para aprovechar cualquier división, sino que están incitando activamente esas divisiones desde el principio", ha dicho Von der Leyen en su discurso de respuesta a las mociones de censura.

Putin "no oculta su alegría y su apoyo a todos sus obedientes amigos en Europa que hacen su trabajo por él". "Este es el truco más viejo del manual: sembrar división, difundir desinformación y crear un chivo expiatorio", avisa la presidenta.

La presidenta Ursula von der Leyen, durante el debate de este lunes en la Eurocámara Parlamento Europeo

"Es una trampa. Y sencillamente no podemos caer en ella. El mensaje más contundente que podemos enviar, en cambio, es el de la unidad", ha insistido, escoltada en Estrasburgo por la práctica totalidad de su equipo de comisarios.

"Hoy quiero reafirmar mi compromiso de trabajar con todos ustedes para mantener esa unidad: dentro de este Parlamento, entre los Estados miembros y entre nuestras instituciones", les ha dicho Von der Leyen a los eurodiputados.

"El propósito de esta unidad no es necesariamente que estemos de acuerdo en cada detalle; de hecho, la tensión y el debate son una parte inherente e importante del proceso de elaboración de políticas. Pero -quizá más que nunca- se trata de mantener la visión de conjunto", ha concluido.