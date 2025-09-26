Zelenski denuncia la incursión de drones de reconocimiento de Hungría en su espacio aéreo y Budapest le tilda de "loco"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en su intervención esta semana ante la Asamblea General de la ONU. Reuters

El presidente Volodímir Zelenski denunció este viernes que drones de reconocimiento de Hungría habían violado el espacio aéreo ucraniano.

El mandatario se basó para hacer esta afirmación en una evaluación militar preliminar de que los drones habían volado desde territorio húngaro para verificar el potencial industrial de las zonas de frontera de Ucrania".

La respuesta de Budapest no ha tardado en llegar. "El presidente Zelenski se está volviendo loco por su antihúngarismo. Ahora ve monstruos", escribió el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto en su cuenta de Facebook.

Esta denuncia se produce después de que Kiev prohibiera este viernes la entrada a su territorio a tres militares de alto rango húngaros.

Lo hizo en respuesta a la decisión tomada por Budapest en julio de vetar a tres militares ucranianos por su supuesta responsabilidad en el proceso de reclutamiento forzoso durante el que murió un ciudadano ucraniano de origen húngaro cuyo caso fue denunciado por el Gobierno magiar.

Los supuestos incidentes denunciados este viernes por Zelenski también coinciden con las perturbaciones que ha causado una supuesta actividad irregular de drones en Dinamarca, que ha tenido que interrumpir las operaciones en varios de sus aeropuertos en los últimos días.

Aunque Copenhague no ha señalado a ningún posible actor sospechoso, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha encuadrado lo ocurrido en la "guerra híbrida" en que, a su juicio, están inmersos tanto su país como otras naciones europeas.

Kiev ya anunció en primavera el desmantelamiento de una red de espionaje supuestamente dirigida desde Budapest que habría tenido como misión estudiar las capacidades de defensa ucranianas cerca de la frontera y tomar el pulso de la población de la región fronteriza de Transcarpatia, donde se concentra la minoría húngara de Ucrania.

Después de la invasión rusa en febrero de 2022, muchas grandes empresas industriales ucranianas, especialmente del este y del sur, se trasladaron al oeste de Ucrania y a otras regiones más seguras del país.

Aunque Hungría es miembro de la Unión Europea y de la OTAN, dos organizaciones aliadas de Kiev en la guerra contra Rusia, las relaciones entre Kiev y Budapest no pasan por su mejor momento.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, se ha mostrado escéptico sobre la ayuda militar occidental a Ucrania y ha mantenido relaciones más estrechas con el presidente ruso, Vladimir Putin, que con otros estados miembros de la OTAN y la UE.