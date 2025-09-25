El expresidente francés Nicolas Sarkozy, condenado por la financiación ilegal libia de su campaña que lo llevó al Elíseo

El expresidente francés Nicolas Sarkozy, acompañado de su mujer, Carla Bruni, antes de conocer el veredicto. Stephanie Lecocq Reuters

Un tribunal de París ha condenado este jueves al expresidente francés Nicolas Sarkozy por asociación ilícita en un caso relacionado con la finaciación de la campaña que le llevó al Elíseo en 2007 y que contó con millones de euros procedentes del régimen libio de Muamar el Gadafi.

El exmandatario galo sin embargo fue absuelto de los delitos de malversación de fondos públicos y de haber incumplido el código electoral, cargos por los que también estaba encausado. El tribunal va a indicar en los próximos minutos la pena que impone.

El exmandatario ya había sido sentenciado en dos ocasiones a penas de prisión de un año por corrupción y tráfico de influencias y por la financiación ilícita de su campaña electoral de 2012.

Sarkozy y Gadafi, en una imagen de archivo. EFE

Sarkozy ha negado los hechos y se esforzó durante el juicio en poner de manifiesto que no se ha encontrado rastro del dinero pagado por Trípoli a su campaña. También ha denunciado "motivaciones políticas"

A sus 70 años, Sarkozy, que entre febrero y mayo tuvo que llevar un brazalete electrónico para garantizar el arresto domiciliario por el que fue condenado de forma definitiva en diciembre pasado por otra sentencia previa, no ha terminado de afrontar a la Justicia desde su derrota ante el socialista François Hollande en 2012.

Durante meses, la acusación fue desarrollando el relato de una connivencia entre Sarkozy y el régimen libio, que supuestamente se saldó con un "pacto de corrupción" que fue rubricado en un encuentro con Gafafi en Trípoli en 2005, cuando era ministro del Interior.

A partir de ahí, la instrucción y algunos medios de comunicación sacaron a la luz un conjunto de indicios, de transferencias de dinero que fueron dejando huella, con testimonios de antiguos responsables del régimen libio recogidos tras su caída en 2011.

También de encuentros de dos estrechos colaboradores de Sarkozy, Claude Guant, que fue su jefe de gabinete antes de que le confiara la cartera de Interior, y Brice Hortefeux, su mejor amigo, que también ejerció esa misma cartera ministerial, con escabrosos personajes del régimen.

Como el cuñado de Gadafi, Abdallah Al-Senoussi, influyente figura del régimen pero que estaba condenado en Francia a cadena perpetua por el atentado contra un avión en 1989 en el que murieron 170 personas, 54 de ellas franceses.

Entre otros indicios, la acusación sostiene que eso prueba la existencia del pacto, alimentada por las agendas encontradas del banquero Wahib Nacer, donde anotaba los pagos y que permitieron a los investigadores seguir su rastro.

Para la defensa, se trata de un "relato hipotético" montado sin pruebas y que no demuestra la existencia de la financiación ilegal.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.