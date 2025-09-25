Cierra el aeropuerto danés de Aalborg tras detectar varios drones dos días después de la incursión en Copenhague

El aeropuerto danés de Aalborg, utilizado para vuelos comerciales y militares, ha cerrado durante la madrugada de este jueves tras haber detectado varios drones en su espacio aéreo durante al menos dos horas, según ha informado la policía del país y ha recogido la agencia Reuters.

En otras zonas del país, como Esbjerg, Sonderborg y Skrystrup, también se han visto varios drones, aunque sus aeropuertos no han sido cerrados, añaden las autoridades.

Este incidente se produce dos días después de que el principal aeropuerto del país, el de Copenhague, fuera cerrado tras ser avistados varios drones. También ocurrió en Oslo, en Noruega.

Video show drones over Aalborg Airport.



🎥: Henrik Abildgaard https://t.co/EHuIYFE9bY pic.twitter.com/sxN3HFJdkp — Orla Joelsen (@OJoelsen) September 24, 2025

"Es demasiado pronto para decir cuál es el objetivo de los drones y quién está detrás", ha señalado un oficial de policía, añadiendo que derribarían los drones si fuera posible.

La policía nacional danesa ha detallado que los drones, que volaban con las luces encendidas, siguieron un patrón similar a los que detuvieron los vuelos en el aeropuerto de Copenhague durante cuatro horas durante la madrugada del martes.

Aalborg Airport is currently closed due to drones in the airspace. Three inbound flights have been diverted to other airports. pic.twitter.com/j8AxEIA4jF — Flightradar24 (@flightradar24) September 24, 2025

La situación generó preocupación a las autoridades de seguridad europeas, ya que días antes Putin comenzó a hostigar a la OTAN: comenzó con un ataque con dos decenas de drones a Polonia; días después, aviones de Kremlin sobrevolaron Estonia y aparecieron restos de drones en Lituania.

Entonces, el Gobierno de Dinamarca calificó el ataque como el más grave hasta el momento contra su infraestructura crítica y lo vinculó a una serie de presuntas incursiones con drones rusos y otras perturbaciones en toda Europa.

Ante esta situación, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó el martes que los drones que consiguieron paralizar el aeropuerto de Copenhague eran parte de un "patrón de disputa persistente en nuestras fronteras".

Desde el Kremlin lo niegan, aseverando que las sospechas de participación rusa en el incidente de dicho aeropuerto eran infundadas.