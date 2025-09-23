Interceptan en Moscú una baraja con una radiación 4.000 veces superior a la normal a un pasajero procedente de China

Agentes del Servicio Federal de Aduanas (SFA) del aeropuerto moscovita de Sheremétievo detectaron este martes una baraja de naipes altamente radiactivos en el equipaje de un pasajero procedente de China.

"Una baraja de naipes que superaba en 4.000 veces el nivel normal de radiación fue hallada por los aduaneros de Sheremétievo en el equipaje de un hombre procedente de China", informó el servicio del prensa del SFA, citado por la agencia TASS.

Cuando el pasajero, de 38 años, se disponía a cruzar el corredor verde, se activó el sistema de control radiactivo, y tras la revisión del equipaje con ayuda de un radiómetro portátil los aduaneros establecieron que la radiación procedía de una baraja de naipes.

Según los aduaneros, el nivel de radiación alcanzaba los 416 micro sievert por hora, muy superior a la norma permitida para el transporte por la frontera, que es de 0,11 micro sievert por hora, equivalente al fondo radiactivo natural.

"En el marco de las pesquisas iniciales se detectó la presencia del isótopo radiactivo americio-241 (241Am)", informó el SFA.

El pasajero explicó que había traído la baraja como regalo para sus amigos, sin embargo, la Aduana rusa señaló que los naipes radiactivos suelen ser usados para hacer trampas en los juegos de azar, ya que los estafadores pueden identificar con ayuda de dosímetros las cartas de los contrincantes.

"El objeto fue requisado y guardado en un local especial aislado para su almacenamiento durante largo tiempo", informó la entidad.

En estos momentos las autoridades estudian la posibilidad de incoar una causa penal contra el pasajero por contrabando de sustancias radiactivas.