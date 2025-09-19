Portugal se suma a Reino Unido, Francia y otros cinco países que reconocerán el Estado palestino en los próximos días

El Gobierno de Portugal, liderado por el primer ministro conservador Luís Montenegro, informó este viernes de que va a reconocer el Estado de Palestina el próximo domingo.

El Ministerio de Exteriores luso realizó el anuncio en un comunicado, en el que recalcó que el reconocimiento tendrá lugar un día antes de la Conferencia de Alto Nivel sobre Palestina en la ONU.

Portugal se une así a los al menos otros siete paises -Francia, Reino Unido, Canadá, Bélgica, Luxemburgo, Malta y Andorra- que darán este paso en los próximos días, sumándose así a la mayoría de Estados miembros de la ONU que ya lo hacen.

Por su parte, presidente francés, Emmanuel Macron, se entrevistó este viernes telefónicamente con su homólogo palestino, Madmun Abás, a quien reiteró su intención de reconocer el Estado palestino este lunes, al tiempo que le instó a poner en marcha "las reformas necesarias para responder a los retos" del mismo.

La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, declaró también este viernes que aunque su país está preparado para reconocer el Estado de Palestina la próxima semana, Ottawa no normalizará sus relaciones diplomáticas hasta que las autoridades palestinas realicen reformas.

