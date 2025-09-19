Estonia denuncia que tres aviones de combate rusos han violado su espacio aéreo durante 12 minutos

Tres aviones de combate rusos MiG-31 han violado el espacio aéreo de Estonia este viernes, donde han permanecido durante 12 minutos, según ha informado el Gobierno estonio en un comunicado.

En concreto, la incursión se ha producido sobre la isla Vaindloo, en el golfo de Finlandia, al norte del país, cerca de la capital, Tallin.

"Rusia ya ha violado el espacio aéreo de Estonia en cuatro ocasiones este año, lo cual es, en sí mismo, inaceptable. Pero la incursión de hoy, en la que tres aviones de combate han entrado en nuestro espacio aéreo, representa una brutalidad sin precedentes", ha señalado el ministro de Asuntos Exteriores, Margus Tsahkna, en la nota.

"Las crecientes provocaciones de Rusia en relación con las fronteras y su agresividad cada vez mayor deben recibir una respuesta clara: un aumento rápido de la presión política y económica", ha añadido.

Según la radio pública estonia ERR, las aeronaves rusas no contaban con plan de vuelo y llevaban los transpondedores desactivados. En el momento de la infracción, los cazas tampoco mantenían comunicación por radio bidireccional con los servicios de control del tráfico aéreo de Estonia.

Esta violación del espacio aéreo se produce después de que Polonia derribara 19 drones rusos que habían entrado sin permiso en su territorio. Esa "violación sin precedentes" fue calificada como un desafío directo a la OTAN.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.