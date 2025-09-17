Alexéi Navalny, líder opositor ruso, murió envenenado en la cárcel, según los análisis de su "material biológico"

Alexéi Navalny murió envenenado. Así lo asegura la mujer del principal opositor de Vladímir Putin, fallecido en febrero del año pasado en la cárcel del círculo polar ártico donde cumplía condena. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la esposa del enemigo número uno del Kremlin ha explicado que laboratorios de dos países distintos han llegado a esta conclusión tras analizar "material biológico" del político que se logró sacar de Rusia.

"Estos resultados son de importancia pública y deben ser publicados. Todos merecemos conocer la verdad", ha expresado Yulia Navalnaya.

La versión oficial distribuida por la oficina central del Servicio Penitenciario Federal de Rusia señaló que Navalny "se sintió mal durante un paseo y casi de inmediato perdió el conocimiento". Tras esto, varios equipos médicos de urgencia se desplazaron "de inmediato" a la Polar Wolf Prison, el infierno ártico que Putin reserva para sus enemigos, para atender al opositor, que murió poco después.

We managed to transfer Alexei’s biological materials abroad. Laboratories in two different countries conducted examinations. These laboratories, independently of each other, concluded that Alexei was poisoned. These results are of public importance and must be published. We all… pic.twitter.com/Sp8w1322gY — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) September 17, 2025

La familia de Navalny, la oposición rusa y la mayoría de la comunidad internacional siempre sospecharon que el rival del autócrata ruso había muerto por envenenamiento. De hecho, el político ya fue envenenado en agosto de 2020 con una sustancia usada en la producción de armas químicas y que pertenece al grupo del agente tóxico Novichok.

Navalny, de 47 años, condenado por extremismo y fraude según las autoridades dirigidas por Putin, pasó los últimos meses de su vida en un remoto centro penitenciario a más de 2.000 kilómetros de Moscú. Allí lo encerraron en una celda de seis metros cuadrados que tenía una cama en la que no se podía tumbar durante el día porque se fijaba a la pared y le dieron simplemente una taza y un cepillo de dientes.

"Durante los más de tres años que pasó entre rejas, sus condiciones se fueron haciendo cada vez peores. No solo querían matarlo, querían humillarlo. Lo torturaron con hambre, frío y un aislamiento total. Se le denegaron las llamadas telefónicas y las visitas, y al final hasta dejaron de entregarle las cartas", ha relatado Navalnaya en un vídeo compartido en su cuenta de X.

El 16 de febrero de 2024, hacia las 12:20, empezó a encontrarse mal poco después de iniciar un paseo en otra minúscula cubierta tan solo por una rejilla metálica. "No se lo llevaron a la unidad médica, simplemente lo devolvieron a su celda de castigo", ha explicado la viuda del opositor. "Dijo que su pecho y su estómago ardían, y empezó a vomitar", ha añadido, mostrando una foto del supuesto espacio donde estaba encerrado Navalny.

