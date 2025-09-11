La Eurocámara respalda el plan de Von der Leyen de suspender el Acuerdo de Asociación con Israel por su actuación en Gaza

Al igual que los Estados miembros o la propia Comisión de Ursula von der Leyen, el Parlamento Europeo también está profundamente dividido internamente sobre el conflicto entre israelíes y palestinos y hasta ahora no se había pronunciado sobre la guerra de Gaza.

En su primera resolución aprobada este jueves, la Eurocámara ha seguido la senda trazada por Von der Leyen en su discurso sobre el estado de la Unión, con un tono duro hacia el Gobierno de Benjamin Netanyahu.

La resolución -aprobada por 305 votos a favor, 151 en contra y 122 abstenciones- hace hincapié en que el derecho de Israel a defenderse no puede justificar una acción militar indiscriminada en Gaza y expresa preocupación por las continuas operaciones militares en la Franja.

La Eurocámara declara su apoyo a la decisión de la presidenta de la Comisión de suspender la cooperación bilateral con Israel y de pausar la aplicación del Acuerdo de Asociación en lo referido al comercio.

Los eurodiputados reclaman que se investiguen exhaustivamente todos los crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional y que todos los responsables rindan cuentas.

El texto también apoya plenamente las sanciones europeas contra los colonos y activistas israelíes violentos en la Cisjordania y el Jerusalén Oriental ocupados e insta a penalizar también a los ministros israelíes Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir.

Después de muchos meses de ignorar las peticiones de países como España o Irlanda para aumentar la presión sobre Netanyahu, Von der Leyen sorprendió este miércoles con un cambio radical de postura y propuso una batería de sanciones contra Israel, las mismas que ahora respalda la Eurocámara.

No obstante, el Parlamento Europeo no tiene competencias en política exterior. Y los Estados miembros, que son los que tienen que aprobar las medidas propuestas por la presidenta, siguen muy divididos, por lo que es altamente improbable que ninguna de las sanciones salga adelante.

El pleno condena enérgicamente la obstrucción de la ayuda humanitaria a Gaza por parte del Gobierno israelí, que ha desembocado en una hambruna en el norte de Gaza, y pide que se abran todos los pasos fronterizos pertinentes.

También demanda que se restablezca en su totalidad el mandato y la financiación de la agencia de la ONU para Palestina UNRWA, bajo estricta supervisión, y rechaza el actual sistema de distribución de la ayuda en Gaza.

Los eurodiputados reiteran su condena, en los términos más enérgicos, de «los bárbaros crímenes perpetrados por Hamás contra Israel» y piden sanciones concretas contra la organización terrorista, a la que acusan de usar a la población civil como escudo humano en Gaza.

La Eurocámara pide a las instituciones de la UE y los Estados miembros que refuercen su compromiso con la solución de dos Estados, con la esperanza de lograr avances políticos concretos antes de la Asamblea General de la ONU de este mes.

La desmilitarización total y la exclusión de Hamás de cualquier forma futura de gobernanza en Gaza es un requisito fundamental, según el pleno, que desea el pleno restablecimiento de una Autoridad Palestina reformada como única fuerza gobernante en la Franja.