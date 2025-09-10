Rutte avisa a Putin tras la incursión de drones en Polonia: "La OTAN defenderá cada centímetro de territorio aliado"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha acusado este miércoles a Rusia de "comportamiento temerario" por haber violado el espacio aéreo de Polonia con la incursión de un enjambre de drones.

Rutte ha avisado al presidente Vladímir Putin de que la Alianza Atlántica defenderá hasta el último centímetro de territorio aliado, aunque de momento no ha anunciado ninguna medida concreta que suponga una escalada o un choque directo entre la OTAN y Moscú.

El Consejo Atlántico -que reúne a los 31 Estados miembros- ha celebrado una reunión de emergencia en respuesta a la incursión de drones rusos a petición de Varsovia, que ha invocado el artículo 4 del Tratado.

Esta cláusula establece que los aliados "se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes fuese amenazada".

"Los aliados han expresado su solidaridad con Polonia y han denunciado el comportamiento temerario de Rusia. Se está llevando a cabo una evaluación completa del incidente. Lo que está claro es que la violación de anoche no es un hecho aislado", ha dicho Rutte al término de la reunión.

"Nuestras defensas aéreas se activaron y garantizaron con éxito la defensa del territorio de la OTAN, tal como están diseñadas para hacerlo", ha relatado.

En la misión para derribar a los drones rusos han participado F-16 polacos, F-35 holandeses, AWACS italianos, transporte militar y tanques de reabastecimiento de la OTAN, y misiles Patriot alemanes.

En los próximos días y horas, el Comandante Supremo Aliado continuará ajustando activamente la postura de disuasión y defensa a lo largo de todo el flanco este. "Nuestras defensas aéreas están listas todo el tiempo", asegura Rutte.

"Para Putin mi mensaje es claro: detenga la guerra en Ucrania. Detenga la escalada de la guerra, que ahora básicamente está dirigiendo contra civiles inocentes e infraestructuras civiles", ha reclamado el secretario general de la OTAN.

"Deje de violar el espacio aéreo aliado. Y sepa que estamos preparados, que estamos vigilantes y que defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN", ha subrayado.

Para Rutte, el éxito de la operación derribo de drones rusos demuestra que la Alianza Atlántica está bien preparada a la hora de defender su espacio aéreo.

No obstante, el secretario general ha dicho que el incidente "refuerza la importancia de la OTAN" y la decisión adoptada en la cumbre de La Haya en junio por parte de los aliados de aumentar el gasto militar hasta el 5% del PIB de aquí a 2032.

"Necesitamos invertir más en nuestra defensa, aumentar la producción de defensa para contar con lo que necesitamos para disuadir y defender. Y necesitamos continuar apoyando a Ucrania, cuya seguridad está vinculada a la nuestra", alega Rutte.

"Rusia está librando una peligrosa guerra de agresión contra Ucrania que apunta de manera continua a civiles e infraestructuras civiles. Los aliados están decididos a intensificar su apoyo a Ucrania frente a la escalada de la campaña rusa", ha concluido el secretario general.