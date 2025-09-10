Qué dice el artículo 4 de la OTAN que ha invocado Polonia tras la violación de su espacio aéreo por parte de drones rusos

Un miembro del Ejército neerlandés patrulla en vísperas de la cumbre de la OTAN en La Haya, Países Bajos, el 23 de junio de 2025. Yves Herman Reuters

Polonia ha amanecido este miércoles en estado de alerta máxima. Durante la madrugada, el Ejército polaco, con apoyo de aliados de la OTAN, ha derribado varios drones rusos que habrían penetrado en su espacio aéreo. El Mando Operacional de las Fuerzas Armadas de Varsovia ha calificado el incidente como una "violación sin precedentes del espacio aéreo", que considera una forma de "agresión".

El episodio plantea de nuevo interrogantes sobre una posible activación del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que recoge el principio de defensa colectiva. Esta cláusula establece que cualquier "ataque armado" contra uno de los 32 miembros de la Alianza será considerado un ataque contra todos ellos.

En consecuencia, los aliados estarían obligados a "ayudar a la Parte o Partes atacadas tomando las medidas que juzguen necesarias, incluido el empleo de la fuerza armada".

De momento, y pese a tratarse de un pico de tensión más grave entre Occidente y Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania hace ya tres años, Polonia ha optado por invocar el artículo 4 del tratado. Este artículo prevé consultas entre los aliados cuando uno de ellos considera que su "integridad territorial, independencia política o seguridad" se ven amenazadas.

El primer ministro, Donald Tusk, ha sido el encargado de anunciar la activación del mecanismo. "Es solo el principio", ha advertido ante el Parlamento. Y ha confiado en recibir "un gran apoyo de los aliados" ante lo que ha calificado como "una declaración de confrontación de Rusia al mundo libre". "Estamos más cerca de un conflicto abierto que en ningún otro momento desde la Segunda Guerra Mundial", ha añadido.

Last night the Polish airspace was violated by a huge number of Russian drones. Those drones that posed a direct threat were shot down. I am in constant communication with the Secretary General of NATO and our allies. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Por su parte, el presidente del país, Karol Nawrocki, ha subrayado que "la seguridad de nuestra Patria es la máxima prioridad y requiere una estrecha cooperación" con los socios de la OTAN.

En realidad, Polonia ha estado en alerta por la entrada de aparatos en su espacio aéreo desde que un misil ucraniano extraviado impactó en una aldea del sur del país en 2022, en un incidente que mató a dos personas y que puso en alerta a los aliados. No obstante, esta es la primera vez que los sistemas de defensa aérea de un miembro de la OTAN destruye drones.

Este incidente se engloba dentro de la nueva estrategia que Rusia comenzó en verano y que consiste en disparar drones y misiles a una escala masiva contra todo el territorio ucraniano para intentar colapsar los sistemas de Kiev. Sin ir más lejos, este fin de semana, Moscú lanzó el mayor ataque aéreo, con más de 800 drones y misiles, desde el inicio de la invasión a gran escala.